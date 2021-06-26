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«مش أنا».. حلا شيحة تحذف صور فيلمها الأخير وتتبرأ منه وتعود للحجاب

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حلا شيحة ومعز مسعود
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السبت، 26-06-2021 10:37 ص

عادت الفنانة حلا شيحة، إلى إثار الجدل مرة أخرى، بعد ظهورها للمرة الثانية بالحجاب عقب زواجها من الداعية السابق معز مسعود، كما أنها تبرأت من شخصيتها التي ستظهر بها في آخر أعمالها الفنية في فيلم " مش أنا" مع الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه الفترة القادمة.
ونشرت حلا شيحة عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ” صورا لها برفقة زوجها معز مسعود وأبنائها ، وهى تضع غطاء للرأس. 
وعلقت حلا شيحة قائلة : " بحمد ربنا انى أخيراً لقيت التوازن انى أكون سعيدة فى حياتى ونفسي أكون أكون صادقة مع نفسى واللى مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش ( مش أنا ) الحقيقة إن تم تصويره من أكثر من سنة ونص ، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله وانا كمان حالى اتغير واتجوزت الحمد الله ، والفيلم بقى فعلاً مش أنا وباتمنى التوفيق لكل زملائى جمعة مباركة.
من اللافت أيضاً حذف حلا شيحة صورها الترويجية لفيلم مش أنا والتي كانت قد نشرتها من قبل عبر انستجرام، وهو ما دفع البعض للتساؤل مجدداً هل يأتي هذا التجاهل بسبب وازع ديني جعلها تعاود التفكير في الاعتزال مرة أخرى أم أن تجاهل الترويج للفيلم نابع من خلاف خفي مع تامر حسني؟.



 

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