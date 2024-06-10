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"مشيها شمال".. قاضي ينفعل على سيدة تدافع عن ابنها بعد قتله شقيقته

انفعال القاضي
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الإثنين، 10-06-2024 01:18 م


وثق مقطع فيديو أم داخل إحدى المحاكم أثناء دفاعها عن ابنها المتهم بقتل شقيقته بسبب انحراف سلوكها.

وانفعل القاضي بعد تأييد الأم لابنها القاتل ودفاعها عنه قائلاً:" ملوش حق يموتها حتى لو ماشية شمال، هو عامل نفسه ربنا في الأرض".

فيما قالت الأم:"هو مش قصده يموتها هو كان بيتخانق هو وهي"، ورد عليها القاضي قائلاً:" يعني فتلة هي مسكها بإيده كده راحت ماتت".

وأضافت الأم :" الناس عايرتنا في البلد، هي كانت ماشية مع واحد سعودي وتركته ورجعت، ومشيت مع ولد وعلاقتها بقت مشبوهة قدام البلد".

وتابعت:" أنا متنازلة عن حق بنتي لابني، عشان مكنش يقصد يموتها".

 

 

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