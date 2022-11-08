مشهورة على مواقع التواصل تهاجم زاهي حواس: هذا ما يزعج السياح وليس الآذان

الثلاثاء، 08-11-2022
09:42 ص
هاجمت صانعة محتوى على "تيك توك"، تدعى "رحاب بكري"،
وزير السياحة الأسبق زاهي حواس
، بعد تصريحه الأخير الذي قال فيه"السائح
بيشتكي من صوت الآذان".
وعلقت التيك توكر
، على التصريح بقولها، إن أصوات الآذان، لا تزعج السياح
بقدر، التحرش والسرقات، والتسمم والتلاعب الذي يتعرضون له في مصر.
وأوضحت "رحاب"، أن السائح في مصر، يتعرض لفتح حقائب سفره وسرقة أشياء
منها ذو قيمة وأشياء أخرى ليس لها قيمة مثل أجزاء ملابسه الداخلية.
ولفتت إلى أن ما يزعج السياح ايضا، تعرض البعض منهم للتلاعب من سائقي
التاكسي، حتى يجبروا السائح على دفع مبالغ أكبر، وتعرض فتياتهم للتحرش والمضايقة
أيضا في الشوارع.
بالإضافة إلى استغلال السياح، في دفع فواتير مضاعفة في المطاعم، والتعرض
للتسمم في حالة تناولهم للأطعمة الشعبية في الشوارع المصرية، نظرا لعدم وجود رقابة
على سلامة الأغذية، وفق وصفها.
واختتمت "رحاب" المقطع قائلة: السياح بالتأكيد لا يزعجهم صوت
الآذان لأنه جزء من ثقافة الشعوب، مثلما لا يزعجنا صوت الكنائس عندما نزور بلادهم.
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