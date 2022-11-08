الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
توقيت مصر 20:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البنك الشعبي الموريتاني يتلقي قرضًا بـ١٣ مليون دولارًا من مأوى أفريقيا

الكشف عن سبب انسحاب رئيس وزراء بريطانيا من مؤتمر بقمة المناخ وخروجه مسرعًا

مفاجأة.. رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك

شاهد.. وفاة لاعب منتخب الأردن بأزمة قلبية مفاجئة داخل الملعب

إحالة أوراق «الشيخ هاني» إلى المفتي.. واقع 4 نساء جنسيًا وصورهم بمساعدة زوجته

25 مليون جنيه.. حبس رئيس محكمة استئناف طنطا 3 سنوات (تفاصيل)

علاء مبارك يرحب بـ جون كيري في قمة المناخ: فين فلوس أبويا؟

أول بيان رسمي من شيرين عبدالوهاب بعد خروجها من المستشفى

زوجة في دعوى خلع: جاري ضبطه مع مراته داخل شقته

بالفيديو.. ترامب أمام حشد جماهيري: نانسي بيلوسي «حيوانة»

ADS
 

مشهورة على مواقع التواصل تهاجم زاهي حواس: هذا ما يزعج السياح وليس الآذان

تنزيل (1)
الفتاة
Native
Teads
الثلاثاء، 08-11-2022 09:42 ص


هاجمت صانعة محتوى على "تيك توك"، تدعى "رحاب بكري"، وزير السياحة الأسبق زاهي حواس، بعد تصريحه الأخير الذي قال فيه"السائح بيشتكي من صوت الآذان".

‏وعلقت التيك توكر، على التصريح بقولها، إن أصوات الآذان، لا تزعج السياح بقدر، التحرش والسرقات، والتسمم والتلاعب الذي يتعرضون له في مصر.

وأوضحت "رحاب"، أن السائح في مصر، يتعرض لفتح حقائب سفره وسرقة أشياء منها ذو قيمة وأشياء أخرى ليس لها قيمة مثل أجزاء ملابسه الداخلية.

ولفتت إلى أن ما يزعج السياح ايضا، تعرض البعض منهم للتلاعب من سائقي التاكسي، حتى يجبروا السائح على دفع مبالغ أكبر، وتعرض فتياتهم للتحرش والمضايقة أيضا في الشوارع.

بالإضافة إلى استغلال السياح، في دفع فواتير مضاعفة في المطاعم، والتعرض للتسمم في حالة تناولهم للأطعمة الشعبية في الشوارع المصرية، نظرا لعدم وجود رقابة على سلامة الأغذية، وفق وصفها.

واختتمت "رحاب" المقطع قائلة: السياح بالتأكيد لا يزعجهم صوت الآذان لأنه جزء من ثقافة الشعوب، مثلما لا يزعجنا صوت الكنائس عندما نزور بلادهم.
شاهد الفيديو بالضغط هنا .
 

إقرأ ايضا

تنزيل

الكشف عن سبب انسحاب رئيس وزراء بريطانيا من مؤتمر بقمة المناخ وخروجه مسرعًا

images

إحالة أوراق «الشيخ هاني» إلى المفتي.. واقع 4 نساء جنسيًا وصورهم بمساعدة زوجته

1305632_0

25 مليون جنيه.. حبس رئيس محكمة استئناف طنطا 3 سنوات (تفاصيل)

أخبار متعلقة

107

زاهي حواس يطالب بوقف الأذان في مكبرات الصوت: يزعج السياح