مشهورة سعودية تعلن خلع زوجها رجل الأعمال بعد اتهامها بالخيانة (فيديو)

الأحد، 20-03-2022
10:23 ص
تداول رواد مواقع
التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء السعودية مودل روز
بعد فوزها بقضية
الخلع
التي رفعتها ضد زوجها منذ عامين.
وتصدرت روز
الترند في السعودية
بعد حصولها على الخلع
رسميًا من زوجها رجل الأعمال محمد
الحمود
.
وظهرت روز في الفيديو
وهي تبكي بشدة وبدت عليها علامات التأثر بشكل كبير، وهي تحتضن إحدى صديقاتها، وتحدثت
عن معاناتها مع زوجها لفترة طويلة، وقالت: "من أكثر من سنة وهذا الموضوع مستمر،
كلكم تعرفون إنو اللي كان زوجي نوعاً ما، طلع على السوشيال ميديا وقال إنو أنا مساوية
وأنا عاملة، وما ترك شي ما قاله، وأنا ضليت ساكتة، والناس تحطلي كومنتات إنو إنت عملتي،
وأنا أقول معليش بالنهاية القضاء رح ياخد مجراه، وما تكلمت وقلت ما حإتكلم ولسا القانون
ما حكم بالموضوع. عارفين بس تكونو بمكان وخايفين حدا يأذيكم؟".
وكانت مودل روز
قد
نشرت صورة لورقة الخلع
من طليقها رجل الاعمال محمد الحمود
التي حصلت عليها بعد معاناة
طويلة حسب وصفها وذلك قبل شهرين في المملكة العربية السعودية
.
وعلقت عليها كاتبة
: ورقة الخلع
... الحمدالله بعد معاناة وانتظار سنة كاملة حصلت على الخلع
بالسعودية
قبل شهرين.
واشارت مودل روز
انه في قانون السعودية
ان المراة التي تخلع
زوجها عليها ان ترجع له نصف المهر الا ان
مودل روز
قالت للقاضي انها مستعدة لدفع المهر كاملا " بس خلصوني منه وخلع
وه".
وكان زوجها رجل العمال قال إنها تعرفت على شاب أجنبي واتخذته صديقًا
لها وأصبحت بينهما علاقة- حسب قوله.
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