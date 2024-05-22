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مشهورة سعودية تصور فيديو مع والدتها المتوفية وتثير الغضب

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الأربعاء، 22-05-2024 10:29 ص

 

 

في واقعة غريبة، أقدمت مشهورة "تيك توك" سعودية على تصوير وفاة والدتها داخل أحد المستشفيات في السعودية، بعد أن سبقتها بصورة لها تطلب فيها من متابعيها الدعاء لوالدتها، لتعلن بعدها عن وفاتها على السرير الأبيض.

وأثار الفيديو موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، واستنكر المغردون الواقعة ووصفوا ما حديث بأنه "عديم الإنسانية"، بينما اتهموا التيك توكر بـ"قسوة القلب"، وسعيها لـ"الحصول على تفاعل وشهرة، بتوثيق مثل هذه اللحظة".

وأشار آخرون إلى ان ما فعلته التي توكر يعتبر "تشهير بميت"، وشنوا هجومًا لاذعًا عليها.

وقال متابع :"الله يرحمها يارب، لكن يا بشر وين قلوب العالم هذولا وين ضميرهم؟ فيه أحد فاضي للتصوير عند هذي اللحظات؟".

وقال آخر:" الله يرحمها ويغفر لها بس التصوير! مرة ماله داعي، مدري إلى أين وربي إلى أين يا بشر، معقوله القلوب ماتت؟ وصارت حجر ولا إيش؟".


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