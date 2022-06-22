الأربعاء 22 يونيو 2022
توقيت مصر 11:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد ظاهرة مخيفة.. رسالة عاجلة من النيابة العامة إلى شباب مصر

استخراج جثمان سيدة العياط بعد شهر من دفنها بعد اكتشاف أمر خطير

تفاصيل لأول مرة.. كيف أفشل حسن شحاتة صفقة انتقال«صلاح» للزمالك؟

الزمالك يستغني عن «أبوجبل» ويشتري محمد بسام

القضاء ينتصر لطليقة سيد رجب الأمريكية ويعيد لها أرضها التي استولى عليها وطردها منها

بالفيديو.. والدة طالبة جامعة المنصورة: لما فتحنا تليفونها في النيابة اكتشفنا الكارثة

اليوم.. الأهلي يسعى لتجديد الانتصارات أمام غزل المحلة

«أبوهشيمة» يكشف مفاجآت في أول حوار له بعد انفصاله عن ياسمين صبري

مشهورة سعودية تحصل على الطلاق بعد شهور من زواجها لأغرب سبب!

ضبط خطيب مسجد هتك عرض طالبة وتسبب لها في نزيف حاد

ADS
 

مشهورة سعودية تحصل على الطلاق بعد شهور من زواجها لأغرب سبب!

65555555555
ا
Native
Teads
الأربعاء، 22-06-2022 08:59 ص

تقدمت مشهورة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى لطلب الطلاق، أمام محكمة الأحوال الشخصية، إثر نشوب خلافات مستمرة بينهما بسبب استخدام الزوجة لإحدى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، طلبت الزوجة الطلاق، لاعتراض زوجها استخدامها تطبيق "سناب شات"، وقالت في دعواها، إن زوجها تدخل بحياتها الشخصية ومنعها من استخدام «السناب الشات» للإعلانات.
وأوضحت الزوجة- حسب صحيفة الوطن السعودية-، أنها تزوجت منذ 5 أشهر وأن زوجها على علم بذلك منذ البداية، ولم يشترط عليها في عقد النكاح عدم التصوير، معبرة عن رغبتها في عدم استمرارية الحياة الزوجية بينهما.

وأشارت الزوجة أنها تريد الانفصال عنه، بسبب ما يقوم به من سلوك يتمثل بالشتم والتذمر منها أثناء تصويرها أي إعلان تجاري، وبالفعل حصلت على الطلاق بعد اتفاق بين الطرفين على ذلك.
 

إقرأ ايضا

النيابة.العامة

بعد ظاهرة مخيفة.. رسالة عاجلة من النيابة العامة إلى شباب مصر

876614_0

استخراج جثمان سيدة العياط بعد شهر من دفنها بعد اكتشاف أمر خطير

133-012437-ex-wife-sayed-rajab_700x400

القضاء ينتصر لطليقة سيد رجب الأمريكية ويعيد لها أرضها التي استولى عليها وطردها منها

أخبار متعلقة

images

بالفيديو.. شقيقة مودل روز تثير الجدل بظهور جرئ

saudi-bride

مصري يتزوج ثرية سعودية كمحلل ثم كانت الصدمة «ليلة الدخلة» (فيديو)

shakirainsta

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

205673

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

rahaf-qahtani

بالفيديو.. نقل رهف القحطاني إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس

2021_8_9_11_59_4_156

بعد انفصالهما.. طليق ياسمين الخطيب يفاجئ الجميع بكشف مفاجأة