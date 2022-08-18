الخميس 18 أغسطس 2022
توقيت مصر 17:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«بوتين» يوقع مرسومًا بمنح مليون روبل للمرأة التي تُنجب 10 أطفال

أول قرار من النيابة ضد السائق المتسبب في حادث وزير التنمية المحلية

مشهورة سعودية تثير الجدل بعد سؤالها عن ابنتها:«انحرمت من نبع حلوة اللبن»

شاهد كيف يتم التلاعب بعداد السيارة قبل بيعها؟

الإعدام لـ 6 شباب ارتكبوا جريمة هزت الشرقية

هبة قطب تكشف وضعيات الجماع التي تؤخر سرعة القذف

خبر غير سار للمصريين في الكويت.. إنهاء عمل جميع العاملين الوافدين في هذه الجهات

رد مفاجئ من موسيماني على العودة لتدريب الأهلي

صدمة في مطار سعودي.. عريس مصري يترك عروسته ويهرب : جسمك مش حلو

بعد استقالة محافظ النبك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

ADS
 

مشهورة سعودية تثير الجدل بعد سؤالها عن ابنتها:«انحرمت من نبع حلوة اللبن»

16139093446945049
أميرة ناصر
Native
Teads
الخميس، 18-08-2022 02:26 م

لا يزال حساب مشهورة مواقع التواصل في السعودية أميرة الناصر نشطا، بينما تظهر عليه ”الناصر“ من فترة لأخرى.

ولم يقدم الحساب أي إيضاحات بشأن خروج أميرة الناصر من السجن أو عدمه، بينما ظهرت أميرة في عدد من مقاطع الفيديو، التي ألمحت من خلالها إلى أنها تقوم بالنشر حديثا.

وسبق أن أعلن شخص عرّف نفسه بأنه وكيل إدارة أعمال أميرة الناصر، واسمه مشعل العنزي، أنه سيدير الحساب بناء على طلب ”الناصر“ حتى إشعار آخر.
ولاحقا، أعلن ”العنزي“ عن صدور حكم ببراءة أميرة الناصر، إذ كتب في منشور ”الحمد لله والمنة لله تم الحكم اليوم بالبراءة لأميرة الناصر من الاتهام الموجه لها“، موجها الشكر للمحامي.
وما لبث أن اختفى ”العنزي“ عن الظهور، لتبدأ بعض مقاطع الفيديو لأميرة الناصر بالظهور، دون أن يتم الكشف عن ما إذا كانت حديثة أم لا.

ونشر حساب أميرة الناصر قبل ساعات منشورا غريبا، يرد فيه على استفسار متابعة عن ”قحطانية“ وأين هي، خاصة مع عدم ظهور الابنة عبر حساباتها في مواقع التواصل، رغم ظهور أبناء ”الناصر“ الآخرين.
و“قحطانية“ هي ابنة ”الناصر“ التي ادعت إنجابها وتسببت بدخولها السجن، بعد اتهامها بـ“تزوير النسب“.

لكن الإجابة عن سؤال المتابعة بدا مريبا، إذ جاء فيها ”ماتت بعد ما انحرمت من نبع حلوة اللبن“.
واندلعت أزمة ابنة أميرة الناصر في ديسمبر من العام الماضي، مع خروج المشهورة السعودية رهف القحطاني عبر فيديو بثته في ”سناب شات“، لتشكك فيه بنسب الطفلة.

وشككت رهف القحطاني بوجود ابنة للناصر، بعد ادعاء الأخيرة ولادتها وإنجابها بنتا سمتها ”رهف“ تيمنا باسمها.
ومع زيارة ”القحطاني“ لأميرة الناصر لتهنئتها، خرجت في مقطع فيديو لتشكك فيه بالطفلة، مؤكدة أن ”الطفلة تبدو أكبر من سن رضيعة مولودة حديثا“.

ولاحقا، خرجت أميرة الناصر في محاولة لتكذيب القحطاني، لافتة إلى أنها نادمة لإطلاقها اسم رهف على مولودتها، وأن اسمها سيصبح ”قحطانية“ تيمنا بقبيلة رهف التي ”لا تمت لأخلاقها بصلة“.

واختفت أميرة الناصر فيما بعد، ليكشف أفراد عائلتها عن تعرضها للسجن، إثر قضية النسب.
 

إقرأ ايضا

1870558_0

أول قرار من النيابة ضد السائق المتسبب في حادث وزير التنمية المحلية

تنزيل

شاهد كيف يتم التلاعب بعداد السيارة قبل بيعها؟

202207050353485348

الإعدام لـ 6 شباب ارتكبوا جريمة هزت الشرقية

أخبار متعلقة

IMG_2412-750x675

هند القحطاني بصور جريئة صادمة: «جسدي مش عورة»

26-08-21-617097279

بدور البراهيم ترد على مشهور وصفها بـ«الرخيصة»

تنزيل

فيديو صادم لما فعله زوج دانا العتيبي معها قبل قتلها وهي حامل

من-هي-دانه-العتيبي-ويكيبيديا

اشتهرت بالتعري.. مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي على يد زوجها الأمريكي (صور)

download

سعودية شهيرة: والله ثم والله ما أتزوج عربي