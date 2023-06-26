مشهورة بالسعودية تظهر في فيديو وبحوزتها مخدرات

كشف الإعلامي السعودي عبدالله
البرقاوي، عن تداول مقطع فيديو لإحدى مشهورات سناب شات وبحوزتها مخدرات. مشيرا إلى
أنها قامت بالتصوير في بلادها، ولديها إقامة في المملكة.
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على
"تويتر" :"تم خلال اليومين الماضيين تداول محتوى مرئي لإحدى
مستخدمات السناب، وبحوزتها أحد أنواع المخدرات".
وتابع:"مصادر تؤكد بأنها غير
سعودية، وقامت بالتصوير في بلادها ولا تزال خارج المملكة، وهي لا تحمل أي تراخيص
إعلامية". مشيرا إلى أن الجهات المعنية ترصد مثل هذه المخالفات، وتتخذ
الإجراءات النظامية حيالها.
وأضاف:" المعنية تحمل إقامة في
السعودية، وتتردد عليها، وتقدم محتوى يستهدف الجمهور المحلي، لذلك يجب أن تلتزم
بضوابط المحتوى الإعلامي".
📌مصادر تؤكد بانها غير سعودية، وقامت بالتصوير في بلادها ولا تزال خارج المملكة، وهي لا تحمل اي تراخيص إعلامية.
🚨الجهات المعنية ترصد مثل هذه المخالفات، وتتخذ الاجراءات النظامية حيالها.