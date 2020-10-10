السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

توصيات جديدة للرئيس "السيسي" بشأن النقل

النصب على ٣٠٠ مصري بزعم إعادتهم للكويت

الإمارات: مهلة الوافدين تنتهي غدًا وهذا ما سيحدث

صدمة في السعودية.. وفاة محمد الأهدل بكورونا

الجمارك تحبط محاولة تهريب أجهزة تجسس وأدوية

تعليق مفاجئ من أحمد فهمي على خناقته مع شيكابالا

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

شاهد.. معركة قوية بين صيادين وثعبان ضخم

"الأوقاف": افتتاح 44 مسجدًا فى 11 محافظة الجمعة القادمة

بالفيديو..

مشهد يفرح القلب.. عودة أهالي سيناء إلى منازلهم

121237554_1755685644580573_3723152872109222182_n
مشهد يفرح القلب.. عودة أهالي سيناء إلى منازلهم
 
السبت، 10-10-2020 06:30 م الطيب حسين
رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل، فرحة عارمة اجتاحت أهالي سيناء العائدين إلى منازلهم.

وكتبت ناشطة دى مي حافظ عبر "فيس بوك": "مشهد يفرح القلب لعودة أهالي بعض المناطق والقري في سيناء لمنازلهم أللي هجروها بسبب الأوضاع الأمنية والحرب علي الأرهاب".

وتابعت" _طبعا نستنتج من كداا أن الجيش قضي علي الأرهاب في المناطق دي وأصبحت تحت سيطرته تمامآآ وتم أعادتها لأصحابها من جديد ....
_ والأهم من داا كله فاكرين الناس والقنوات ل كانت بتقول أن الجيش بيهجرهم عشاان هيبيعهاا للصهاينه وهيحطوا فيها فلسطين ؟؟
= هما فين الناس الكدابين اللي فضلوا 6 سنين يروجوا للأكاذيب دي؟
=ما الناس أهي رجعت بيوتهم وأماكنهم بعد تطهيرها من الأرهاب ؟
عشاان تعرفوا بس أن الناس دي بتكدب وبتدلس عليكم متعمدآ ..
والهدف من داا أن الشعب يقف ضد جيشه ويفقد الثقه فيه لينفذون مخططاتهم الداخليه في تصادم الجيش مع الشعب".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755685727913898&id=100004174637012
 

إقرأ ايضا

256469_0

سواريز يتوعد بالاحتفال أمام هؤلاء إذا سجل في برشلونة

2e5c441b-7692-457f-8012-50d4debcd5ad

"التعليم" السعودية تصدر قرارًا هامًا بشأن آلاف الطلاب

1-1339524

النصب على ٣٠٠ مصري بزعم إعادتهم للكويت

أخبار متعلقة

718d9332-0f40-4413-b35a-49b4768f95ea

قافلة الأزهر تعالج ١٥٠٠ مريض وتوزع مساعدات على ٥٠٠ أسرة بسيناء