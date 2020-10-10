مشهد يفرح القلب.. عودة أهالي سيناء إلى منازلهم

السبت، 10-10-2020
06:30 م
الطيب حسين
رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل، فرحة عارمة اجتاحت أهالي سيناء
العائدين إلى منازلهم.
وكتبت ناشطة دى مي حافظ عبر "فيس بوك": "مشهد يفرح القلب لعودة أهالي بعض المناطق والقري في سيناء
لمنازلهم أللي هجروها بسبب الأوضاع الأمنية والحرب علي الأرهاب".
وتابعت" _طبعا نستنتج من كداا أن الجيش قضي علي الأرهاب في المناطق دي وأصبحت تحت سيطرته تمامآآ وتم أعادتها لأصحابها من جديد ....
_ والأهم من داا كله فاكرين الناس والقنوات ل كانت بتقول أن الجيش بيهجرهم عشاان هيبيعهاا للصهاينه وهيحطوا فيها فلسطين ؟؟
= هما فين الناس الكدابين اللي فضلوا 6 سنين يروجوا للأكاذيب دي؟
=ما الناس أهي رجعت بيوتهم وأماكنهم بعد تطهيرها من الأرهاب ؟
عشاان تعرفوا بس أن الناس دي بتكدب وبتدلس عليكم متعمدآ ..
والهدف من داا أن الشعب يقف ضد جيشه ويفقد الثقه فيه لينفذون مخططاتهم الداخليه في تصادم الجيش مع الشعب".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755685727913898&id=100004174637012