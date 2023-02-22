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مشهد مرعب.. تمساح يلتهم عجوز عمرها 85 عامًا

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الأربعاء، 22-02-2023 12:14 م

توفيت امرأة عمرها 85 عاماً إثر تعرضها لهجوم من تمساح في فلوريدا لدى تنزهها مع كلبها على ضفة بحيرة في دار للمتقاعدين.

وروت إحدى الجيران في منطقة فورت بيرس بالولاية الواقعة على السواحل الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة، أنها رأت الضحية التي هبّت لنجدة كلبها إثر تعرضه لهجوم، من الحيوان البالغ طوله ثلاثة أمتار، قبل أن تجرفها المياه بدورها.

 

وقالت الجارة التي عُرف عنها باسمها الأول كارول، لقناة "دبليو بي بي إف" المحلية: "أذكر أنها كانت تحاول العودة إلى السطح. وقلت لها: اسبحي نحو القارب. فأجابتني: لا أستطيع ذلك، التمساح يمسك بي".

 

وأخطرت كارول البالغة 77 عاماً، فرق الإغاثة وحاولت إنقاذ صديقتها بواسطة عصا، لكن الضحية كانت قد "غابت عن المشهد".

 

وأفادت لجنة حفظ الحياة البرية في فلوريدا لوسائل إعلام محلية بأن المرأة توفيت متأثرة بإصابتها، فيما نجا كلبها من الحادثة.

 

وجرى الإمساك بالتمساح إثر رصده خصوصاً بواسطة طوافة تابعة لمكتب قائد الشرطة المحلية. ويزن الحيوان حوالي 300 كيلوغرام، بحسب موظفين في شركة متخصصة في الإمساك بالتماسيح، في تصريحات أوردتها قناة "دبليو بي بي إف".

 

وتنتشر التماسيح في ولاية فلوريدا، حتى أنها تجتاز أحياناً الشوارع أو تستفيد من الطقس المشمس للتنقل على عشب ميادين الغولف.

 

لكن بحسب لجنة حفظ الحياة البرية في فلوريدا، فإن احتمال إصابة شخص من فلوريدا جراء هجوم من تمساح لا تتخطى واحداً من 3,1 مليون.

 إلى ذلك، تسببت هجمات التماسيح بمقتل 26 شخصاً في الولاية بين 1948 و2021، وفق آخر الأرقام المتوافرة في هذا المجال.

 

وبحسب كارول، فإن الضحية التي لم تُكشف هويتها كانت أرملة "خجولة ولطيفة".

 

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