مشهد مؤثر.. كلب الطفل ريان يرفض مغادرة قبره

الخميس، 10-02-2022
12:29 م
تداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لكلب الطفل ريان
الذي يرفض مغادرة قبر
الطفل الذي كان يرعاه، حيث ظهر بين المشيعين خلال دفنه مرابطًا عند القبر.
وخلال
تشييع ريان، بدت علامات الحزن على الكلب، بحسب صور ومقاطع تداولتها وسائل الإعلام المغربية.
وبحسب
المواقع المغربية، فإن ذلك الكلب كان يرعاه ريان ويهتم به، وهو ما قد يفسر تأثر الكلب
الشديد بفراق صاحبه، وهو شيء غير مستغرب على الكلاب عامة المعروفة بالوفاء لأصحابها،
ربما قد يصل في بعض الأحيان إلى أن يتخطى وفاء الإنسان.
وتوفي
الطفل المغربي
ريان، بعد سقوطه في البئر أثناء لعبه، حيث علق عند مسافة داخله تبلغ
32 مترا، وظل حيا لأيام، إلى أن جرى إخراج جسده بعد 5 أيام من أعمال الحفر للوصول إليه،
ولكن بعد أن أسلم الصغير روحه إلى بارئها.
وهزت
صورة الكلب وحزنه المشيعين خلال الجنازة، وانتشرت فيما بعد على مواقع التواصل المغربية.
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