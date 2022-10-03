مشهد مؤثر.. صقر يقود قبائل مطروح للعثور على جثث من فقدوا في الصحراء (فيديو وصور)

الإثنين، 03-10-2022
10:34 ص
مأساة إنسانية حزينة عاشتها القبائل العربية، في محافظات
البحيرة
والإسكندرية ومطروح، إثر فقدان 3 من أبنائها في الصحراء
.
وبدأت القصة قبل 6 أيام عندما انطلق رمضان بوحتيته أبو مطير
ومساعد بوحتيته أبو مطير وشاهين رمضان، نجل الأول، في رحلة لصيد الطيور البرية في الصحراء
الغربية لمدة 3 أيام.
ومرت هذه الأيام دون عودتهم، كما انقطع التواصل مع ذويهم،
لتعلن قبائل محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة
حالة من الاستنفار والفزعة؛ للبحث
عن المفقودين.
وانطلقت أكثر من 250 سيارة دفع رباعي في ربوع الصحراء
الغربية
للبحث عنهم على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث تم في البداية العثور على سيارتهم، ثم
بتتبع آثار أقدامهم تم الوصول إليهم، وهم جثث هامدة، ليعلن أبناء القبائل حالة من الحداد
عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن قصاصي الأثر عثروا على صقر
يحمل في أحد قدميه "دبلة" نقش عليها
اسم شاب من المفقودين، ودلهم الصقر
على السيارة الخاصة بهم وسط الصحراء
، ثم عثروا على
آثار أقدام الشباب الثلاثة، عقب العثور على جثثهم.
وروى "رزقہ آل فہرديہ" عبر صفحته بموقع "فيسبوك"
لحظات العثور على جثث الضحايا الثلاثة، قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون ربنا
يجعل ما مريتم به في ميزان حسناتكم، فارقوا الحياة واحدا تلو الآخر وهما ينظرون إلى
بعضهم الأب والأبناء يا الله".
وأضاف: "لحظاتهم الأخيرة كانت منتهى الصعوبة عطلت سيارتهم
وانتظروا في مكانهم لأكثر من ثلاثة أيام في انتظار المساعدة ولكن لم تأت فقرروا الذهاب
إلى المجهول ولكن الأب بخبراته الكبيرة في الصحراء
والدروب ترك علامات على الأرض تشير
إلى مكان ذهابهم".
وتابع: "بالفعل عند العثور على سيارتهم وجدوا السهم
وذهبوا في اتجاهه ليجدوا أصعب مشهد ممكن يمر على أي إنسان بعد ٦ أيام من البحث والأمل
فالله أولا وأخيرا. الطفلان ملقان على الأرض وقد نفذ كل ما لديهم من ماء ومأكل وقد
فارقوا الحياة، وبمسافة ليست بعيدة الأب على الأرض وقد فارق الحياة.. يعلم الله أن
قلوبنا تحترق ولا نقول إلا ما يرضي الله".
كما نشر بعض أبناء البدو عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي
مقاطع فيديو للسيارات التي انطلقت تشق الصحراء
فزعة للبحث عن المفقودين، وكتب أحدهم
معلقا على أحد تلك الفيديوهات: "أهلنا الْفَزَّاعة.. التريس.. نشهد بالله منظر
العربيات وهن يشقن في الأرض ويقطعن المسافات منظر يثلج الصدر ويشرح القلوب.. ربنا يكلل
مجهوداتكم بالخير وتدخلوا الفرحة والسرور والسعادة على أهلنا عيت مطير وعلى أهل مصر
وخارج مصر.. التريس الفزاعة موقفكم وفزعتكم هي ملحمة سيسطرها ويدونها التاريخ.
كذلك نشرت بعض الصفحات صورا لسيارة المفقودين عقب العثور
عليها، ليتواصل بعدها البحث عن المفقودين، وعلق أحدهم عقب العثور على السيارة، قائلا:
تم العثور على السيارة في دير الشقوقه ومفيهش حد والجره الها يومين ولازال البحث عنهم
مستمر، يااااااااارب ردهم سالمين غانمين".
وكان النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب قد قدم بيانًا عاجلًا
حول الواقعة، مشيرا إلى فقد ثلاثة من أبناء الدائرة، وأن "القبائل العربية هبت
عن بكرة أبيها في محافظات البحيرة
والإسكندرية ومرسى مطروح؛ بحثًا عنهم في الصحراء
،
وعمليات البحث مستمرة لليوم الثالث على التوالي دون جدوى".
وأضاف الشريف في بيانه "نأمل إصدار التوجيهات اللازمة
للجهات التنفيذية للمساعدة في البحث وتوفير طائرة لعمليات البحث وتمشيط المنطقة، وتكليف
وزير البترول لإصدار الأوامر لشركات البترول بالصحراء
للتعاون مع الجهات الرسمية والتطوعية
للوصول إلى أبناء القبائل في أسرع وقت ممكن حيث تم العثور على السيارة دون الشباب الثلاثة".