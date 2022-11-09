مشهد صادم.. قطار يدهس أتوبيسًا يحمل 25 طالبًا وطالبة من جامعة بدر

الأربعاء، 09-11-2022
11:20 ص
وقع اليوم الأربعاء، حادث
تصادم قطار
بحافلة سياحية على متنها عدد من الطلاب،
وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية، في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة
الشرقية
.
وجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث
، لمحاولة انقاذ وإسعاف
المصابين، فيما انتقلت الاجهزة الأمنية إلى موقع الحادث
.
وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية
، إخطارا من غرفة
عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث
اصطدام قطار
بـ حافلة سياحية على متنها
عدد من طلاب وطالبات جامعة بدر
، وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية في نطاق ودائرة
مركز شرطة الزقازيق.
وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث
اصطدام بين مقدمة
جرار قطار
، يحمل الرقم 3197 بـ حافلة سياحية على متنها 25 طالبا وطالبة من طلاب
جامعة بدر
، وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث
، وأخطرت جهات التحقيق
لمباشرة التحقيقات.