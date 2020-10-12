مشهد ذبح الأطفال في الكنيسة على طريقة داعش يثير الغضب

الإثنين، 12-10-2020
04:14 م
المصريون
انتشر
على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مصور للعديد من الأطفال داخل أحد الكنائس يؤدون
دور الأقباط الذين ذبحوا على يد رجال داعش، يصور حادثة إعدام ل 21 من المصريين
الأقباط على أحد شواطيء سرت الليبية والتي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في عام
2015.
واثار
هذا المشهد غضب المجلس القومي للأمومة والطفولة
برئاسة الدكتورة سحر السنباطي
الأمين
العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، التي استنكرت تلك الواقعة وبشدة، مؤكدة إن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما هو إلا تحريض
على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال.
وأكدت
"السنباطي" أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال
وتقديم الدعم اللازم، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب
النائب العام؛ لما تشكله هذه الواقعة مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري في
شأن تعريض الأطفال للخطر و إيذاء نفسي للأطفال القائمين على هذا التصرف وتوجيههم إلى
ممارسة السلوك العداوني والعنف.