الإثنين 12 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسالة حزينة من شيخ الأزهر.. والسبب؟

السعودية.. تطور جديد بشأن إلغاء التأشيرات

بعد 14 عام .. افتتاح أول مسجد في أثينا

مشهد ذبح الأطفال في الكنيسة على طريقة داعش يثير الغضب

سلمها له زوجها.. سائق يحاول اغتصاب سيدة داخل سيارة في دبي

عارضة أزياء تطلب الزواج من فنان كويتي ففاجئها برده«فيديو»

تهز دولة عربية.. القضاء يأمر بإعدام شاب بالرصاص في ميدان عام

الجنيه يتغلب على الدولار في تعاملات اليوم الإثنين

بسبب أغنية وطنية.. عمرو مصطفى يعلن قطع علاقته بعمرو دياب

تعرف على قرار النيابة بشأن هيا الشعيبي في الفيديو الخادش

مشهد ذبح الأطفال في الكنيسة على طريقة داعش يثير الغضب

مشهد ذبح الاطفال في الكنيسة
مشهد ذبح الاطفال في الكنيسة
 
الإثنين، 12-10-2020 04:14 م المصريون
انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مصور للعديد من الأطفال داخل أحد الكنائس يؤدون دور الأقباط الذين ذبحوا على يد رجال داعش، يصور حادثة إعدام ل 21 من المصريين الأقباط على أحد شواطيء سرت الليبية والتي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في عام 2015.
واثار هذا المشهد غضب المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، التي استنكرت تلك  الواقعة وبشدة،  مؤكدة إن  ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما هو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال.
وأكدت "السنباطي" أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم اللازم، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لما تشكله هذه الواقعة مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري في شأن تعريض الأطفال للخطر و إيذاء نفسي للأطفال القائمين على هذا التصرف وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العداوني والعنف.
 

إقرأ ايضا

600600p775EDNmainAi-Imam-102

رسالة حزينة من شيخ الأزهر.. والسبب؟

Capture

عارضة أزياء تطلب الزواج من فنان كويتي ففاجأها برده«فيديو»

يييييييييييي

صادم.. مواطنة تكشف تفاصيل تجسس شركة كاميرات عليها

أخبار متعلقة

ثصصصصصصصصصصصصصصصص

تهمة جديدة خطيرة تلاحق اليوتيوبر أحمد و زينب