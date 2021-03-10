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مشعل الخالدي يثير صدمة :« اللي تبغى تتزوجني تدفع لي المهر»

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مشعل الخالدي
 
الأربعاء، 10-03-2021 09:10 م محمد فضل

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل الخالدي، الجدل بين النشطاء عبر السوشيال ميديا، عقب الكشف عن شرطه الوحيد للموافقة على من تريد الزواج منه.
وقال "الخالدي"، في مقطع فيديو: «اللي تبغى تتزوج مشعل الخالدي تدفع مهر، لأن مشعل الخالدي مو إنسان عادي».
وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو ، فيما سخر البعض من طريقة اعتزازه بنفسه وحرصه على الظهور بهذا الشكل.
وكان “الخالدي” قد أعلن انفصاله عن مشهورة مواقع التواصل أميرة الناصر، وظهرت الأخيرة على حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات أعلنت فيها خلع الحجاب معتبرة أن الحجاب كان ظالمها وقالت: ” خلاص قررت أني أطلع كدا حاسة أنه لايق عليا كثير الحجاب كان ظالمني مرة كان مخليني عجوزة”.
وفي مقطع فيديو آخر، فجأت مشهورة “سناب شات”، أميرة الناصر، متابعيها بالعودة إلى ارتداء “الحجاب” مجددًا بعد أقل من 24 ساعة من إعلانها عن خلعه وإثارة الجدل بذلك.
وقالت “الناصر” في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”: “حبايب قلبي أنا خلعت الحجاب بدون عقل.. ما كان عقل عندي”.
 

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