الإثنين 03 يناير 2022
توقيت مصر 15:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو يشيد بتصريحات «كيروش» عن أفشة وطارق حامد

شديد البرودة.. تعرف على طقس غد الثلاثاء

لماذا على كل ولي عهد في اليابان أن تكون السعودية أول جولاته الخارجية؟

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالسعودية خلال 24 ساعة

فتاة في الكويت حديث مواقع التواصل بعد سيطرتها على أسد هارب(فيديو)

داوود عبدالسيد يفاجئ الجميع ويعلن الاعتزال لهذا السبب

شاهد.. حكم يحتسب أغرب ضربة جزاء في تاريخ الكرة بسبب لاعب احتياطي

« مستعدة أشبع رغباتك».. شمس الكويتية تصدم الجميع بعرض نفسها على هذا الشخص

وفاة الإعلامي إبراهيم حجازي

احذر.. مشروبات تسبب سرطان الأمعاء

ADS
 

مشروب بسيط جدًا يقلل خطر الإصابة بالضغط بنسبة 65%

453896Image1
ا
Native
Teads
الإثنين، 03-01-2022 10:18 ص
يعد ارتفاع ضغط الدم نذيرًا لمشاكل خطيرة ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
تحدث المضاعفات التي تهدد الحياة عندما يصل الضغط داخل الأوعية إلى حد معين وهناك خطر حدوث جلطات دموية أو تمزق الأوعية الدموية. لحسن الحظ، يمكن لبعض المشروبات إرخاء العضلات الملساء التي تبطن جدران الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق المزيد من الدم.
وبوجود مثل هذا التأثير، تقلل هذه المشروبات بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في المستقبل.
تتكون قراءات ضغط الدم عادة من رقمين، والوحدة هي ملليمترات من الزئبق. الرقم الأول هو الضغط الانقباضي، والثاني هو الضغط الانبساطي.
وأفاد المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية أن الضغط المرتفع يعتبر ضغطًا يزيد عن 135/85 ملم من الزئبق. وعادة ما تظهر المشكلات الصحية بعد هذه العتبة.في هذه المرحلة، يُعالج ارتفاع ضغط الدم عادةً بأدوية خاصة، لكن العديد من النباتات تساعد أيضًا في التغلب على هذه الحالة.
وجدت إحدى الدراسات أن التايوانيين الذين يشربون الشاي الصيني الأسود بانتظام - على الأقل 120 غرامًا يوميًا - لديهم خطر منخفض بشكل كبير للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
في الواقع، وجد العلماء أن شرب حتى نصف كوب من الشاي الأخضر أو أولونغ يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 50%، بحسب "إكسبرس".
بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يشربون أكثر من كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يقل خطر إصابتهم بالمرض بنسبة 65%.

 

إقرأ ايضا

202011260155585558

شديد البرودة.. تعرف على طقس غد الثلاثاء

Capture

فتاة في الكويت حديث مواقع التواصل بعد سيطرتها على أسد هارب(فيديو)

dawwwd-abd-elsaaydd

داوود عبدالسيد يفاجئ الجميع ويعلن الاعتزال لهذا السبب