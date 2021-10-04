مشاهد صادمة لآثار تدمير إعصار شاهين مدن عمانية

الإثنين، 04-10-2021
10:43 ص
تسبب إعصار "شاهين" في وقوع خسائر
مادية كبيرة
في العديد من مدن سلطنة عمان
.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، مشاهد صادمة لأحياء كاملة غمرتها مياه الأمطار.
وتم تسجيل نزول عدد من الأودية بولايات محافظة شمال الشرقية،
وهي وادي عندام بولاية المضيبي، ووادي البطحاء بنيابة سناو، ووادي قفيفة بولاية إبراء،
ووادي العدفين ووادي مقل بولاية وادي بني خالد، والوادي الكبير بولاية دماء والطائين.
من جهتها، أكدت الأرصاد العمانية اليوم الإثنين، على استمرار
تأثير العاصفة المدارية "شاهين" وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة
أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.
وكذلك هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي
الداخلية ومسقط.
وتوفي 5 أشخاص من بينهم طفل جرفته المياه، بعدما ضرب إعصار
"شاهين" المداري سلطنة عُمان، حسبما أعلنت السلطات المحلية.
وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار الذي
تم خفض تصنيفه، حيث بلغت سرعة الرياح 139 كيلومترا في الساعة، وفقا لوكالة الأنباء
العمانية.