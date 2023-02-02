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مشاهد تروج للشذوذ الجنسي.. غضب في السعودية ومطالب بإغلاق قناة فضائية

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لقطات من البرنامج
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الخميس، 02-02-2023 01:05 م

 

 

انتشر هاشتاج "اوقفو قناه الواقع" قائمة الأعلى على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة العربية السعودية، حيث طالب النشطاء بوقف بث قناة الواقع بعد توجيه أصابع الاتهام لها بالترويج لـ “الشذوذ الجنسي” ونشر أشياء غير لائقة.

 

عمت موجة من الغضب ضد قناة الواقع على مواقع السوشل ميديا بعد عرض مشاهد صادمة بين مجموعة من المشتركين في البرنامج الذي تذيعه القناة على مدار الـ24 ساعة وتتشابه فكرته الى حد ما مع برنامج اكتشاف المواهب الشهير “ستار أكاديمي”.

 

حيث تعامل عدد من المشتركين مع بضعهم البعض بطريقة تجاوزت إطار الصداقة ووصف الجمهور الوضع بالأقرب لـ”الحميمة”؛ الأمر الذي أثار غضب المشاهدين في المملكة العربية السعودية السعودية.

 

ومن بين السلوكيات التي استنكرها الكثيرون قيام بعض المشتركين بالتحديق ببعضهم البعض بطريقة تم وصفها بـ”الشهوانية”، وتقبيل بعضهم البعض بطريقة غير لائقة لا تناسب علاقة صداقة بين الشباب، بالإضافة إلى عناقات وأحضان.

 

ومن بين المشاهد التي وصفت بالـ”مشمئزة”، قيام أحد الشباب بشم رائحة إبط الآخر.

 

 

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