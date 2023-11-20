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مشاداة حادة وتهديدات بين ساويرس ونجل حسنين هيكل بسبب الحرب على غزة

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ساويرس ونجل حسنين هيكل
الإثنين، 20-11-2023 01:02 م


دارت ملاسنة حادة بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل على منصة  "أكس".
الكفاح السلمي

وبدأت الملاسنة بين الطرفين عندما علق ساويرس على تدوينة للكاتبة الصحفية والإعلامية السعودية نادين البدير بشأن "الكفاح السلمي" قائلا :"صدقتي! و دون إراقة الدماء و دون ضحايا أبرياء".
عيب
ورد عليه نجل الكاتب محمد حسنين هيكل قائلا: "مدهش الباشمهندس، أما تيجي عليه يقول صعيدي باخد حقي بذراعي ولا ألومه، لكن في فلسطين بيدور على محفظته أو باسبوراته، عيب".
الصعيدي لا يعتدي على النساء والأطفال
وأثار رد هيكل غضب ساوريس حيث أكد : "الصعيدي بياخد حقه برجولة راجل براجل ولا يعتدي على الحريم ولا يخطف عجائز أو نساء وأطفال.. ومحدش وصلنا للنكبة أو النكسة وضيع الضفة الغربية وغزة إلا عبد الناصر ومن طبلوا له وألهوه.. وسأقف هنا احتراما للموت".
وأضاف رجل الأعمال "انت مش قد الصعيدي فأبعد أحسن.. ولقد أعذر من أنذر".
انحطاط في الرد
وقال نجل الصحفي الراحل ردا على ساويرس : "واو، الحقيقة مش متخيل أنه حجم الانحطاط في الرد يبقى كده.. وما بخفش، وروح طلع الغل ده في مواقفك العامة وتبقى متسقة لأنه واضح أني ضربت على وتر حساس". ليرد عليه ساويرس :" "الوتر الحساس هو صداقة كانت تجمعنا لن أعمل لها حساب فالبادئ أظلم والانحطاط هو كلامك وإذا عدت سأعود".

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