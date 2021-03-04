مشاداة بين تركي آل الشيخ وإعلامي سعودي شهير تنتهي بـ«بلوك»

الخميس، 04-03-2021
09:56 ص
محمد فضل
دخل المستشار تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه السعودية،
في مشاداة مع الإعلامي
السعودي إبراهيم الفريان، بعد أن "ضبط" الأخير في
معلومة خاطئة تخص حواره مع رونالدو الظاهرة
لاعب المنتخب البرازيلي السابق.
ونشر الفريان فيديو لحوار له مع رونالدو وكتب : اللقاء من
33 عام بالرياض فندق ماريوت كاس القارات.
ورد تركي آل الشيخ
وكتب : هاذي من 24 سنة سنة 97 بلا أرانب
يا إبراهيم.د، ليرد الفريان وكتب : صدقت خانني التعبير أبو ناصر.
وواصل تركي آل الشيخ
الرد وكتب : ماله دخل في التعبير يا
إبراهيم هذا تاريخ ورياضيات، ليرد الفريان : أنا راسب سنين في الرياضيات والتاريخ طال
عمرك.
ليرد تركي آل الشيخ
: يعني نعتبرها مبالغة ياابراهيم مو كذب
وتبهير صح ولا مو صح، ليؤكد الفريان على تعليقه قائلا: أكيد صح ياأبو ناصر.
وفاجئ تركي آل الشيخ
الجميع وكتب :بتبلكني يا إبراهيم.