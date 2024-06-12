



شجار كبير وسب وكسر زجاج سيارة.. لسنا في فيلم أكشن، بل هو ما انتهت إليه حفل المطرب الشعبي رضا البحراوي في باخرة عائمة بالمعادي، على يد شقيق لاعب النادي الأهلي، محمود كهربا، الذي حطم سيارة البحراوي.

شقيق كهريا يحطم سيارة البحراوي

فوجئ المطرب الشعبي رضا البحراوي، عقب انتهاء حفل له في باخرة عائمة بالمعادي، بعدد من الأشخاص يحطمون سيارته.

وتبين أن هؤلاء الاشخاص، هم فتحي عبد المنعم "أورتيجا"، شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، وعدد من أصدقائه، الذين تواجدوا معه في حفل رضا البحراوي.

البحراوي يحرر محضرا ضد اورتيجا

حرر مطرب المهرجانات رضا البحراوي، محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

شقيق كهربا

قال رضا البحراوي، في المحضر، إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهاء الحفل فوجئ بشقيق «كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه ويكسرون زجاج السيارة الخلفي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

القبض على شقيق كهربا

ألقت قوات الشرطة القبض على فتحي أورتيجا، شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي وتكسير سيارته.

وكشف شاهد عيان، عن سبب المشاجرة، حيث أنه في أثناء دخول شقيق اللاعب محمود كهربا إلى الحفل، لم يحيه المطرب رضا البحراوي، مما أثار حفيظته.

خناقة في 180 ثانية فقط

باشر جهات التحقيق، التحقيقات في واقعة مشاجرة شقيق محمود كهربا، مع الفنان رضا البحراوي مطرب المهرجانات، حيث كشفت التحريات الأولية، عن استمرار المشاجرة لمدة ثلاث دقائق فقط، وتدّخل الحضور ونجحوا في السيطرة عليها قبل تفاقم الأمور، إلا أن الفنان رضا البحراوي لجأ إلى قسم الشرطة لإثبات حقه القانوني.

فتحي اورتيجا

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الحضور وثقوا الواقعة بالفيديو، ليتم تقديمها إلى جهات التحقيق لفحصها، ومعرفة المتهم من الجاني، فيما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تدخل كهربا ينهي مشكلة شقيقه مع البحراوي

كشفت مصادر مقربة من لاعب الاهلي محمود كهربا، عن تدخله في أزمة شقيقه، وتحدث مع رضا البحراوي وجلسا سويا لإنهاء الأمر.

أكد البحراوي، أنه تنازل عن المحضر، انطلاقا من علاقتهما الوطيدة مؤكدًا أنه تربطه بلاعب الاهلي علاقة "أخوة"، وبالتالي فإنه يعتبر شقيق كهريا مثل شقيقه الأصغر، وأن الموضوع بسيط وانتهى، مشددا على حبه للجميع وعدم وجود عداء مع أحد.