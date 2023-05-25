مشاجرة بالأيدي بين إمام عاشور وشباب في الشيخ زايد(صورة)





عاد لاعب نادي ميتلاند الدنماركي إمام عاشور، إلى مصر للعلاج من إصابة تعرض لها، وبدلا من متابعة العلاج انصرف إلى الشجار مع شباب بمنطقة الشيخ زايد.

وفي التفاصيل، فقد دخل لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، في مشاجرة مع شباب من إحدى الدول المقيمين في مصر، أمام أحد المولات الشهيرة في حي الشيخ زايد، بمدينة ٦ أكتوبر.

وفوجئ رواد المول الشهير باندلاع مشاجرة وتشابك بالأيدي، بين فريقين من الشباب، وتبين وجود المحترف المصري ضمن أحد طرفي المشاجرة ما دفع البعض إلى استدعاء الشرطة.

فيما لم يعرف سبب اندلاع المشاجرة بين الطرفين، وجاري متابعة التفاصيل.



