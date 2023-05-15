الإثنين 15 مايو 2023
توقيت مصر 14:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هاجمته صحف فرنسية.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في مباراة "دعم المثليين"

بعد انسحابه بسبب فضيحة جنسية.. لمن سيمنح محرم إنجه أصوات داعميه؟

الإعلان عن غرامة ممارسة الرذيلة في منتزه الإسكندرية

تحذير عاجل من السعودية لجميع الوافدين

هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟.. اجتماع هام ينتظره الملايين

تلميحات وحرب كلام بين "ساويرس" و عمرو أديب (فيديو)

"لا مسامحتك حي أو ميت".. مي العيدان تهاجم أحمد بدير بسبب تطور مفاجئ

"قفشتها".. محمود يلجأ للمحكمة لتطليق عروسته بعدما اكتشف الصدمة ثاني يوم زواج

بعد قرار المحكمة.. اتحاد الكرة يكشف مصير "كهربا"

زوجة سعودية تضبط خادمتها أثناء ممارسة الرذيلة مع السائق وتتهم ابنها بمعاشرتها

مُسن سعودي يطلب فتاة عشرينية للزواج مقابل مهر خيالي

تنزيل (1)
ارشيفية
الإثنين، 15-05-2023 11:24 ص

كشف مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين، يوسف القعيط، عن محادثة غريبة دارت بينه وبين ثري خمسيني يبحث عن فتاة عشرينية للزواج مقابل مهر خيالي وسيارة وفيلا.

ثري وفتاة عشرينية

وقال القعيط، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":حدثت بيني وبين ثري خمسيني متزوج محادثة غريبة وكان قد أوصاني أن أبحث له عن فتاة عشرينية من أسرة أحوالها المادية متوسطة ليتزوجها بشرط أن لاتكون جامعية ولا ترغب في الوظيفة وغير قبيلية ووعد بمهر خيالي ومايتبع ذلك من فيلا وسيارة.

مهر ضخم

وأضاف: فقلت له: كنت أظن أول ما أبديت لي ذلك أن إيجاد طلبك سهل مع هذا المهر الضخم ولكني اكتشفت صعوبته بسبب رفض الأمهات.

الفلل والسيارات

وأكمل: فقال: ربما في دور التحفيظ والمهتمات بالقرآن من توافق، مشيرا: فقلت: ولكن هؤلاء لاتغريهم المهور العالية والفلل والسيارات.

الدعوة والخير

وتابع: فقال : سأتبرع بالنيابة عنها بمئة ألف ريال (كل سنة) في وجوه الدعوة والخير وسأكتب ذلك في العقد، مختتما: فقلت : هذا عرض لم يسبقك إليه أحداً.

إقرأ ايضا

elaosboa67541

هاجمته صحف فرنسية.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في مباراة "دعم المثليين"

mqdefault

الإعلان عن غرامة ممارسة الرذيلة في منتزه الإسكندرية

234607

تحذير عاجل من السعودية لجميع الوافدين