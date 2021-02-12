الجمعة 12 فبراير 2021
توقيت مصر 20:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دورى أبطال إفريقيا

الصين تحجب "بي بي سي" بعد بثه تقريرا لانتهاكات بحق النساء الإويغوريات

لحظات من الرعب: أسد يتجول داخل الفندق.. وآخر يقتحم منزل (فيديو)

مسنة فرنسية عمرها 117 عاما وكفيفة تتعافى من كوورنا

إصابة المستشار طارق البشري وزوجته بفيروس كوورنا

حقيقة ترك فنانة كويتية الإسلام واعتناقها اليهودية

دراسة حديثة تزف بشرى سارة لمصابي "كوفيد – 19 "

نجلة فنان كبير تتبرأ منه وتقول إنها تشعر بـ"ازدراء" شديد تجاهه

بالفيديو..وزير الصناعة توضح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزيرالمالية :٦٣٥,٥ مليون جنيه حصيلة بيع الكهنة والبضائع المتروكة بالموانئ خلال ٦ أشهر

ADS
 

مسنة فرنسية عمرها 117 عاما وكفيفة تتعافى من كوورنا

الراهبة-الفرنسية-آندريه
لوسيل راندون
 
الجمعة، 12-02-2021 06:05 م محمود فؤاد
نجت راهبة فرنسية تعد أكبر معمرة في أوروبا من مخاطر الإصابة بكوفيد ـ 19 قبل أيام فقط من عيد ميلادها الـ 117.
وكانت الراهبة لوسيل راندون التي حملت اسم الأخت أندريه عام 1944 قد تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا في 16 ديسمبر الماضي دون آن تظهر عليها أي أعراض.
وقالت وسائل إعلام محلية إنها "حتى لم تدرك انها كانت مصابة " بحسب بي بي سي عربي.
وعزلت السيدة نفسها عن المقيمين الآخرين في بيت رعاية المسنين في مدينة تولون جنوبي فرنسا، ولكنها الآن تعافت تماما.
والأخت أندريه كفيفة وتستعين بمقعد متحرك وتتطلع الآن للاحتفال بعيد ميلادها على الرغم من انها ستحتفل بهذه المناسبة مع مجموعة اقل من المعتاد من الأشخاص.
 

إقرأ ايضا

الصين تحجب "بي بي سي"

الصين تحجب "بي بي سي" بعد بثه تقريرا لانتهاكات بحق النساء الإويغوريات

الأسد

لحظات من الرعب: أسد يتجول داخل الفندق.. وآخر يقتحم منزل (فيديو)

المستشار طارق البشري

إصابة المستشار طارق البشري وزوجته بفيروس كوورنا