"مسكت أختي من مكان حساس".. الطالبة المعتدية على زميلتها بمدرسة التجمع تكشف سبب المشاجرة

أثارت واقعة اعتداء طالبة على زميلتها في إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور تصريحات للطالبة عبر صفحتها على "فيسبوك"، تحدثت فيها عن الضغوط التي تعرضت لها بسبب الحادثة.

عيلتي كلها محبوسة

وقالت الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلة لها بالمدرسة: "أنا البنت اللي إنتو بتهاجموها، ومتعرفوش حاجة عن اللي حصل، أنا عيلتي كلها متأذية ومحبوسة، وأعمامي كلهم محبوسين، وعمي مات بجلطة بسببي، وأنا عايزة أموت نفسي، مستقبلي ضاع وكان فاضلي شهرين وأتخرج".

وأضافت الطالبة: "هي ضربتني زي ما أنا ضربتها، وعندي ارتجاج في المخ وكدمات في وشي وشعري، كل ده بسببها، وأولياء الأمور بيتبلوا عليا، البنت دي اتحرشت بأختي ومسكتها من حتة حساسة وأنا بدافع عن أختي".

بداية الواقعة

ووقعت الحادثة داخل إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالتجمع الخامس، وأسفرت عن إصابة الطالبة كرمة أحمد (13 عامًا) بكدمات في الرأس وكسر بعظام الأنف، بحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الجوي التخصصي.

وأوضحت التقارير أن الطالبة المصابة وصلت إلى المستشفى بعد تعرضها للاعتداء، لكنها رفضت التدخل الجراحي لتثبيت الكسر، وخرجت بعد تلقي العلاج اللازم.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الحادثة، واستدعت أسرة الطالبة المعتدى عليها، ومسؤولًا إداريًا من المدرسة لسماع إفادتهم، كما أمرت بالتحفظ على الفيديو المتداول الذي يُظهر تفاصيل الاعتداء.

وفي إطار التحقيقات، طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة وحولها، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين.

وأصدرت إدارة مدرسة "كابيتال الدولية" بيانًا أكدت فيه اتخاذ إجراءات حاسمة، شملت فصل ثلاث طالبات بشكل نهائي بعد ثبوت تورطهن في الاعتداء.

كما أشارت المدرسة إلى توقيع عقوبات انضباطية على الطلاب الذين صوروا الواقعة أو تفاعلوا معها بشكل سلبي، مضيفة أنها تعمل على تنفيذ برامج توعوية للطلاب لرفع مستوى الوعي بمخاطر العنف وآثاره السلبية.

موقف وزارة التعليم

وفي تطور آخر، وجه وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين. وأكد الوزير على أهمية الدور التربوي للمدارس في خلق بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف.



