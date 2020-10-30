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مسعود أوزيل ينتصر للنبي (ص).. ماذا فعل؟

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مسعود أوزيل ينتصر للنبي (ص).. ماذا فعل؟
 
الجمعة، 30-10-2020 05:31 م الطيب حسين
هاجم الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الانجليزى، الاتهامات التي يفتريها البعض بربط الإسلام بالإرهاب.

وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، جاء فيها "الإرهاب ليس له مكان فى الإسلام".

وجاء ذلك عقب لأعمال الإرهابية التي وقعت خلال الساعات الأخيرة فى فرنسا، ودعم ماكرون للرسوم المسئية للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأرفق نجم أرسنال صورة شخصية له خلال أدائه فريضة العمرة من داخل الحرم المكى فى السعودية، وعلق عليها بعبارة "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".


 

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