مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

الخميس، 16-09-2021
03:04 م
أثار بناء مسجد
على الطراز الفرعوني بقرية النزلة في الفيوم، حالة من الجدل
والغضب
بين رواد موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”.
وقرر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم حسني أبو حبيب، إغلاق أحد المساجد،
وإزالة كافة الرسوم
ات الفرعونية التي تتصدر واجهة المسجد
، وكذلك الرسوم
الموجودة
بالداخل، وإعادة نقشها على الطراز الإسلامي.
وقال حبيب إنه كلف إدارة التفتيش الخاصة بالمساجد لتحديد المسؤول عن نقش
تلك الرسوم
ات الفرعونية على واجهة المسجد
وداخله، لافتًا أن الواقعة هي المرة
الأولى التي تحدث في محافظة الفيوم.