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مستقبل واعد للسعودية في هذا المجال

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الطاقة الخضراء في لسعودية
 
الأحد، 11-10-2020 05:03 م الطيب حسين
كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن مستقبل واعد لبلاده في مجال الطاقة الخضراء.


جاء هذا خلال جلسة افتراضية بعنوان (تحقيق إمكانات الطاقة الخضراء: الإرادة السياسية في عالم اليوم المحفوف بالمخاطر) ضمن فعاليات قمة المجتمع المدني لدول مجموعة العشرين.

وقال إن المملكة العربية السعودية ستكون قائدة في إيجاد الحلول لمستقبل الطاقة الخضراء.

وتابع أن بلاده لن تكون جزءًا من المشكلة، ولن تقبل أن تكون جزءًا من الحلول، ولكن هدفنا أن نكون قادة في إيجاد الحلول.

 

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