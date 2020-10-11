مستقبل واعد للسعودية في هذا المجال

الأحد، 11-10-2020
05:03 م
الطيب حسين
كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن مستقبل واعد لبلاده في مجال الطاقة الخضراء
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جاء هذا خلال جلسة افتراضية بعنوان (تحقيق إمكانات الطاقة الخضراء
: الإرادة السياسية في عالم اليوم المحفوف بالمخاطر) ضمن فعاليات قمة المجتمع المدني لدول مجموعة العشرين.
وقال إن المملكة العربية السعودية ستكون قائدة في إيجاد الحلول لمستقبل الطاقة الخضراء
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وتابع أن بلاده لن تكون جزءًا من المشكلة، ولن تقبل أن تكون جزءًا من الحلول، ولكن هدفنا أن نكون قادة في إيجاد الحلول.