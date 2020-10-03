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مستشفيات تونس تستغيث من كورونا.. الأمر يزداد سوءًا

فيروس كورونا
كورونا
 
السبت، 03-10-2020 04:30 م أحمد سالم
أصدرت السلطات التونسية تحذيرا شديد اللهجة بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه المستشفيات نتيجة لتدفق المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد عليها، مشددة علي ضرورة احترام التدابير الوقائية من أجل تفادي فرض إغلاق جديد ستكون نتائجه كارثية على الاقتصاد.

بدوره أفاد هاشمي الوزير ، المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19، بأن قدرات النظام الصحي لم تصل إلى أقصاها بعد، لكننا بدأنا نشعر ببعض القلق إزاء الوضع في تونس الكبرى وفي سوسة على الساحل.

وذكر المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19 في تصريحات صحفية له أن البلاد تعاني من نقص الموارد البشرية في وحدات الإنعاش الضرورية لتعزيز قدرات المستشفيات بشكل سريع.

كما بيًن المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19 أن 345 مريضًا هم حاليًا في المستشفى، منهم 120 بحاجة لدعم بالأوكسجين.

يُشار الي ان تونس كانت قد أعلنت السيطرة على الوباء أواخر يونيو، حين كانت تسجل ألف إصابة ونحو 50 وفاةً، حيث رفعت معظم القيود خلال الصيف.
 

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