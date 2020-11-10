مستشار مفتي الجمهورية يحذر من الحلف بالطلاق

الثلاثاء، 10-11-2020
09:41 م
أحمد سالم
ناشد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، الأزواج ألا يحلفوا بالطلاق
كثيرا ويبتعدوا عن هذا اللفظ قائلا "مش عاوزين نحلف بالطلاق
"
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن تلفظ الزوج بالطلاق
كثيرا يصعب بعد ذلك إن حدث طلاق مثلا ويريد الزوجان أن يرجعا، فيعرض الأمر على المفتي فيجد أن الزوج قد صعب من موقفه بألفاظ الطلاق
.
وأشار إلى أن الزوج عليه أن يبحث عن رجعة بعد الطلاق
، فلا ينهي الأمور تماما بكلمة واحدة، منوها أنه إذا كان حالفا فليحلف بالله ويبتعد عن الطلاق
.
وذكر أن الحلف بالله والحنث في اليمين له كفارة نقدر على تنفيذها ، بعكس الطلاق
الذي ينهي الحياة الزوجية تماما في حالة الوقوع.