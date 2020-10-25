الأحد، 25-10-2020
07:31 م
الطيب حسين
هاجم الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أيو ظبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
.
وكتب عبر حسابه على "تويتر": "المعادلة بسيطة وواضحة: عندما يهاجم اردوغان ماكرون
فاعلم أن ماكرون
على حق".
وتابع: "قال ماكرون
:
الإسلام الانعزالي في فرنسا
يعيش أزمة
حرية التعبير والتفكير مقدسة
لن نتخلى عن رسوم ساخرة مهما كانت مستفزة
لا مكان للتطرف في فرنسا
سيتم إغلاق جمعيات إسلامية تدعو للعنف
اندفع اردوغان ينتقد فرنسا
اتهم اردوغان ماكرون
انه مختل عقليًا
إمعة من الناس اصطفوا معه".
وأضاف: "بلغ عدد المساجد في فرنسا
2260 مسجدًا وعدد المسلمين في فرنسا
نحو 5 مليون مسلم وعدد الكنائس في فرنسا
10988 كنيسة وعدد المسيحين 65 مليون مسيحي وال 5 مليون مسلم في فرنسا
يعيش معظمهم حياة آمنة وحرة وكريمة ربما لا يحصل عليها 1,5 مليار مسلم في 50 دولة مسلمة".