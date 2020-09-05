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مستشار الموارد المائية يكشف أسباب فيضانات السودان

فيضانات السودان
فيضان
 
السبت، 05-09-2020 09:37 م أحمد سالم
قال الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزارة الموارد المائية والري الأسبق ، ان سقوط الأمطار على دولة السودان شمل 11 ولاية ومنها العاصمة الخرطوم .

وأضاف ضياء الدين القوصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن جميع هذه الولايات هطلت عليها كميات كبيرة من الأمطار.

وأوضح ضياء الدين ، أن مدينة الخرطوم محاطة بعدد كبير من السدود واكد ان مصر أنشأت سد جبل اولياء سنه 1932.

وتابع : أن هناك 16 سدا من شدة هطول الأمطار عبرت المياه من فوقها وتسببت في هذه الفيضانات.

واستكمل : أن هذا النوع من الفيضانات يأتي كل مدة زمنية كبيرة مؤكدا  أن هذه المباني مبنية علي مايسمي السهل الفيضي للنهر.

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