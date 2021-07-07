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مستشار السيسي يفجر صدمة: إصابة دلال عبدالعزيز ووائل الإبراشي بمرض نادر

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الأربعاء، 07-07-2021 11:12 ص


كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، تفاصيل جديدة بشأن تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدا أن حالتها دخلت ضمن نسبة من الحالات النادرة التي تعاني من ”بوست كوفيد سندروم“، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا ”كوفيد-19″، وظهور النتيجة سلبية، حيث تعرف تلك الحالة بأنها ”متلازمة كوفيد طويل الأمد“.
وأوضح تاج الدين، في تصريحات متلفزة، أن هناك 43 عرضا يصاب بها مريض كورونا بعد التعافي، مردفا أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، من بين هؤلاء، كونها تعاني من ”تليف“ في الرئتين، وكذلك الإعلامي وائل الإبراشي.
وأشار إلى أن نسبة معاناة مرضى كورونا من تليف الرئتين بعد الإصابة بالفيروس، قليلة وتصل إلى ما بين 10% و 15%، معقبا أنه من بين الأعراض وجود ألم في بعض مناطق الجسم، وعدم استطاعة بذل مجهود، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة.
 

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