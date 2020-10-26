الإثنين 26 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صادم.. شارل إيبدو تطرد كاتبًا انتقد اليهود وتصمم على الإساءة للنبي (ص)

أحمد الفيشاوي يتقدم ببلاغ بسبب ملابس ابنته العارية

وضع ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

مستشار الرئيس: 100 مليار جنيه لمواجهة موجة كورونا

ساويرس: «اللي عايز يقاطع ياخد البندقية ويروح على إسرائيل»

ابنة رجاء الجداوي ترد على سبب دخول الحشرات قبرها

أحمد حسن: "بادجي" يفاجىء الأهلى بذلك القرار

"واتساب" يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها

"شوبير" يكشف مصير حسام غالى

خبير تحكيمي: "بيراميدز أتظلم"

ADS
 

مستشار الرئيس: 100 مليار جنيه لمواجهة موجة كورونا

8b78a677028132558f0782901ef4715b
محمد عوض تاج الدين
 
الإثنين، 26-10-2020 03:30 م محمد فضل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية، أنه يتم تقديم كافة العلاج لمرضى كورونا من خلال أقرب مستشفى، موضحا أن البروتوكول المصرى اعتمد على خبرات علمية محلية لتحقيق أفضل النتائج مع المرضى ومن خلال أجهزة التنفس بطرق معينة لبعض الحالات وبالاستعانة بخبرات من الصين وإيطاليا وألمانيا وفرنسا عبر الإنترنت.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عوض تاج الدين مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "التصدى لفيروس كوفيد 19.. استراتيجية مصر تمضى قدمًا" اليوم

وأضاف تاج الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 100 مليار جنيه، لدعم القطاع الصحى لمواجهة جائحة كورونا، وتم منح 700 مليون لوزارة الصحة والسكان و300 مليون للمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر أصبحت قليلة، وعدد دخول المستشفيات انخفض، كما انخفض عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المركزة، ونسب الوفيات، مؤكدا أنه لا يتم إخفاء أية معلومات عن حالات فيروس كورونا فى مصر، لافتا أن وضع مصر كان أفضل فى الحالات من أمريكا أوروبا، سواء فى الحالات المرضية أو فى عدم تأثر الأسواق والتجارة بما حدث بشكل كبير.

وأوضح أن الأزمة ساهمت فى زيادة الاهتمام بالرعاية الصحية وتدريب العاملين فى القطاع الصحى، وأهمية تدعيم هذا القطاع مع التعاون بين مختلف الدول منعا لحدوث أى أزمات تنجم عن آثار الوباء، موجها الدعوة للشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر بما تملكه من قطاعات استثمارية واعدة.

وأشار إلى وجود أكثر من علاج أو مصل يمثل محاربة لهذا الفيروس، الذى ينتشر عبر الهواء، وبالتالى فإن مواجهته تبدأ بالاهتمام برفع النظافة ودرجات الوعى بين المواطنين، لافتا إلى أهمية استمرار العمل معا بين مصر وأمريكا لتحقيق أهدافنا المشتركة.
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_755b1425ba1a87c414258012357668a9

صادم.. شارل إيبدو تطرد كاتبًا انتقد اليهود وتصمم على الإساءة للنبي (ص)

512

وضع ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

ساويرس

ساويرس: «اللي عايز يقاطع ياخد البندقية ويروح على إسرائيل»

أخبار متعلقة

الدكتور محمد معيط وزير المالية

وزير المالية: الرئيس طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

نتائج مبشرة بشأن لقاح كورونا.. العقار أظهر استجابة

كورونا

حقيقة حصول مصر على 25 مليون جرعة من عقار كورونا

السيسي

"السيسي" للأمم المتحدة: نهر النيل شريان الحياة

7503959411601341098

صدمة.. وفاة «نورين الغرابلي» حزنًا على رحيل والدها

الرئيس-المصري-عبد-الفتاح-السيسي-2

الرئيس يحذر من «مشكلة كبيرة».. موجة ثانية خطيرة