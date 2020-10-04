مستشار الرئيس ينفي رسالة صوتية منسوبة له تحذر من لقاح الإنفلونزا
عوض تاج الدين
الأحد، 04-10-202012:43 صالمصريون ـ متابعات
نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الرسالة الصوتية "فويس نوت" المنسوبة له والتي تم تداولها مؤخرًا بشأن التحذير من تناول تطعيم الإنفلونزا الموسمية، قائلًا: "لا أساس لها من الصحة ونوع من التضليل والتزوير".
وقال "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "سعينا بشدة لجلب تطعيم الإنفلونزا الموسمية من الخارج لمصر وبكميات كبيرة عما مضى قبل موسم الشتاء".
وأشار "تاج الدين"، إلى أن "الكميات التي تنتج عالميًا لا تكفي كل سكان العالم، ومفيش دولة في العالم استطاعت توفير المصل الخاص بالإنفلونزا لجميع مواطنيها، وفي انجلترا هناك قوائم انتظار للحصول على هذا التطعيم".
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية بأنواعها الأربعة يتم تحديثه سنويا، ونحن نوصي الفئات الأكثر عرضة لاحتمالية الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بتناول اللقاح سنويا، بجانب الفئات التي لديها أمراض مناعية مزمنة خاصة مرضى الجهاز التنفسي.
وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.