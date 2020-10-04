الأحد 04 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بريطانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

مكالمة مع الرئيس الأمريكي ترامب تكشف وضعه الصحي

مستشار الرئيس ينفي رسالة صوتية منسوبة له تحذر من لقاح الإنفلونزا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

ماذا قال السيسي بشأن التخفيف على المواطنين؟

الخارجية تصدر تحذيرات هامة للمصريين بالخارج

طبيب «ترامب» يكشف عن تطورات حالته الصحية

البرهان عن اتفاقية السلام : لا حرب بعد اليوم

صدمة قوية لموسيماني بعد توليه تدريب الأهلي

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

مستشار الرئيس ينفي رسالة صوتية منسوبة له تحذر من لقاح الإنفلونزا

الدكتور محمد عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
 
الأحد، 04-10-2020 12:43 ص المصريون ـ متابعات
نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الرسالة الصوتية "فويس نوت" المنسوبة له والتي تم تداولها مؤخرًا بشأن التحذير من تناول تطعيم الإنفلونزا الموسمية، قائلًا: "لا أساس لها من الصحة ونوع من التضليل والتزوير".
وقال "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "سعينا بشدة لجلب تطعيم الإنفلونزا الموسمية من الخارج لمصر وبكميات كبيرة عما مضى قبل موسم الشتاء".
وأشار "تاج الدين"، إلى أن "الكميات التي تنتج عالميًا لا تكفي كل سكان العالم، ومفيش دولة في العالم استطاعت توفير المصل الخاص بالإنفلونزا لجميع مواطنيها، وفي انجلترا هناك قوائم انتظار للحصول على هذا التطعيم".
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية بأنواعها الأربعة يتم تحديثه سنويا، ونحن نوصي الفئات الأكثر عرضة لاحتمالية الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بتناول اللقاح سنويا، بجانب الفئات التي لديها أمراض مناعية مزمنة خاصة مرضى الجهاز التنفسي.
وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.


 

إقرأ ايضا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مكالمة مع الرئيس الأمريكي ترامب تكشف وضعه الصحي

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الجامع-الأزهر

رد شديد اللهجة من الأزهر على اتهامات «ماكرون» للإسلام

أخبار متعلقة

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة: نخوض معركة حربية مع "كورونا" والعالم يعيش قلق شديد

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

لقاح

"الصحة" تكشف شروط التطوع لتلقي لقاح فيروس كورونا

كورونا في مصر

وزارة الصحة تكشف آخر تطورات كورونا في مصر