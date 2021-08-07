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مستشار الرئيس يكشف ما حدث لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها

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دلال عبدالعزيز
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السبت، 07-08-2021 08:01 م

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، عن معاناة الفنانة دلال عبد العزيز، التي انتهت بوفاةها اليوم السبت بعد صراع مع آثار فيروس كورونا، لافتا إلى أنها كانت تعانى من فشل تنفسى وتليفات فى الرئة أدت للوفاة.
وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا المذاع عبر فضائية CBC، أن تليفات الرئة لا تقتصر فقط على الإصابة بفيروس كورونا لكنها تحدث فى حالات الإصابة بالالتهابات الفيروسية الرئوية .
وقال إن أزمة كورونا تسببت فى فقدان العديد من الأطقم الطبية والفنانين لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى توفير الرعاية الطبية لكافة المواطنين فى غرف العزل وغيرها من الخدمات الطبية لمصابى فيروس كورونا .
يذكر أن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد أشهر معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، وبذلك تلحق بزوجها وحبيب عمرها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يومًا من وفاةه، وأعلن رامي رضوان عبر صفحاته الرسمية خبر وفاةها قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».
 

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