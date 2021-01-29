مستشار الرئيس يكشف سبب تراجع إصابات كورونا.. ويحذر

الجمعة، 29-01-2021
08:24 ص
المصريون
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر
منذ 10 أيام ماضية تشهد انخفاضا تدريجيا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا
، موضحًا أن الأطباء المصر
يين لديهم تجربة في التعامل مع الموجة الأولى نتج عنها خبرة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الدولةتتابع الحالات المصابة بكورونا
و تعالج في البيت.
وأضاف أنه يتمنى خلال الفترة المقبل أن يكون هناك انخفاض أكبر في حالات الإصابة بكورونا
، ومؤكدا أن الدولة تطبق إجراءات قوية للحد من انتشار كورونا
.
وكشف أن السبب في انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا
، هو القرارات التى اتخذتها الدولة، خلال اجازة نصف العام، وتواجد معظم الطلاب و الأسر في المنازل.
وحذر المواطنين من تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا " كورونا
مازال موجود و على الجميع الالتزام بالكمامة و التباعد وغسيل اليد باستمرار".