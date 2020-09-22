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مستشار الرئيس يكشف دور الأعشاب في مكافحة كورونا

أدوية كورونا
كورونا
الثلاثاء، 22-09-2020 12:38 م إيمان هاني
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على إقرار منظمة الصحة العالمية لعلاج فيروس كورونا بالأعشاب، قائلًا: "إنها تحتاج لفترة طويلة للدراسة والتجريب لمعرفة تأثيرها وآثارها الجانبية على المريض".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأعشاب تعالج الأعراض ولا تعالج الأمراض، موضحا أن السماح بالتجارب لا يعني اعتماد هذه المنتجات لعلاج فيروس كورونا.

وتابع:" كل جهات الدولة أكدت على ضرورة الحذر والترقب والحيطة من أي احتمالات مستقبلية خاصة بفيروس كورونا حتى تمر المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن كل المنظمات الطبية في مصر تتابع أخبار الفيروس باستمرار حتى تستقر الأوضاع.


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