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مستشار الرئيس للصحة النفسية: هناك أمراض جديدة ستظهر بعد كورونا

أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة
أحمد عكاشة
الأحد، 20-09-2020 12:43 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور أحمد  عكاشة، مستشار الرئيس للصحة النفسية، إن عملية التباعد الاجتماعي وعدم الحميمية أو المصافحة والقبلات، رغم كونه إجراءً صحيًا، ولكن له تأثيره السلبي، مشيرًا إلى أن الباحثين يؤكدون أن هناك أمراض نفسية ستظهر فيما بعد كورونا.
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "المصري أفندي"، على "القاهرة والناس"، مع الإعلامي أحمد سالم: "أصبحنا نتعامل مع بعضنا البعض بدون عواطف أو مشاعر، بل أصبحنا (روبوتات).
وتابع: "جميع الأبحاث تؤكد أن هناك قلق واكتئاب وبهجة الحياة ستقل، والروح المعنوية ستنخفض، ولذلك فالجميع يفكر في  الدعم النفسي للبشر، وتحديدا في المجال الطبي مثل الأطباء والممرضين".


 

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