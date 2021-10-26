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مستشار الرئيس: قريبًا توفير لقاح للحوامل والمرضعات والأطفال

محمد-عوض-تاج-الدين-مسشار-الرئيس-لشئون-الصحة
مستشار الرئيس
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الثلاثاء، 26-10-2021 02:32 م

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية  إنه سيتم تطعيم الحوامل والمرضعات والأطفال قريبا في مصر وذلك بلقاح فايزر.
وأضاف تاج الدين قائلا:  إن التحور في الفيروسات الموسمية أمر طبيعي ، والتحور لفيروس كورونا وارد ، طالما تؤدي إلى شكل اكلنيكي يتم التعامل معهم بشكل جيد .
وأكد أن الأطفال  والحوامل والمرضعات  لم يكن لهم تطعيم كورونا  في السابق ، وبدأ بالفعل في الوقت الحالي  إجازة تطعيم للأطفال، وهو عبارة عن  نوع واحد من اللقاحات، لافتاً الي انه تم  دراسة لهذا النوع لبدء تطبيقه علي طلاب الجامعة في مصر.
وأكد مستشار الرئيس ، أنه تم إجازة تطعيم الحوامل والمرضعات من قبل المنظمات الصحية والأنواع التي تم السماح لها  سيتم  استخدامها في مصر مشيراً إلي ان السيدة الحامل تضمن حماية لمولودها.
 

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