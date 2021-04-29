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مستشار الرئيس: قد نضطر إلى فرض حظر التجوال والإغلاق الكامل

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محمد عوض تاج الدين
 
الخميس، 29-04-2021 01:48 م المصريون

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من عدم التزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أن فيروس كورونا معدٍ وطريقة انتشاره ما زالت كما هي لم تتغير، معلقًا: "مش كل اللي مش بيعاني من أعراض غير مصاب، بمعنى أن كل شخص يجب أن يحترس".
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"، إن هناك شخصا يعتقد أن كورونا مجرد نزلة برد عادية وستزول، موضحا أنه يجب التوعية والالتزام بجميع الوسائل الاحترازية والوقائية قبل أي شيء.
وأضاف أن من ضمن خصائص فيروس كورونا أنه يقوم بالانتشار والعدوى سريعا بين الأفراد، موضحا أنه لهذا السبب ولحرص الدولة الشديد ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء واللجنة الطبية تقوم بعمل توازن شديد الدقة ما بين الحالة الوبائية، وبين مصلحة المواطنين الصحية وحياتهم وبين الحالة الاقتصادية.
وأكد أن اللجنة الطبية مستمرة فى أعمالها يوميا، بحيث إذا تم اتخاذ أى أمر سيتخذ من قبلها، أى أننا الآن لا نحتاج إلى إغلاق أو حظر تجول، ولكن قد نضطر في حالة عدم التزام المواطنين.
 

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