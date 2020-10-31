السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 02:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

مستشار الرئيس: إصابات كورونا زادت بنسبة من 15% لـ20% في مصر

فرح الهادي تعلن عن خبر محزن وصادم

إصابات فيروس كورونا في أمريكا تتخطى حاجز التسعة ملايين

رضا عبد العال يحذر أندية الدوري من التعاقد ‏مع لاعبي طنطا.. ما السر !

"الداخلية" تكشف حقيقة فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

وائل جمعة يفتح النار على ثنائي الأهلي السابق

بسمة وهبة تتحدث عن تجربتها مع السرطان وتطورات وضعها الصحي

الأرصاد: بداية من الغد مصر تتأثر بمنخفض البحر الأحمر

ADS
 

مستشار الرئيس: إصابات كورونا زادت بنسبة من 15% لـ20% في مصر

تاج الدين
تاج الدين
 
السبت، 31-10-2020 12:53 ص المصريون ـ متابعات
كشفت د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن حالات فيروس كورونا لم تنته بعد، ووزارة الصحة تعلن بشكل دوري وصحيح عن الإصابات، مشيرا الى أن هناك عدد من الحالات الأخرى البسيطة التي لم يبلغ عنها، وأصبح هناك إمكانية لتلقي العلاج بالمنزل، لافتا إلى أنه تم رصد حالات كثيرة في الأعمار الكبيرة مصابة بالفيروس وفقا للإحصائيات المعدة.
وأضاف، تاج الدين، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر أن الدولة من أول لحظة مازالت تتابع موقف كورونا بدقة شديدة للغاية، مشيرا إلى أن هذا المرض رغم أنه صحي لكنه يؤثر على كافة نواحي الحياة، ولهذا السبب الدولة تتعامل بحرص شديد للغاية وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، منوها أن الزيادة في الحالات ما بين 15 إلى 20% في إصابات كورونا".
وتابع: "مش عاوزين نحس إننا مزنوقين تاني، ومش عاوزين يكون في حالة من التوتر والقلق، كنا بنتابع من شوية أبو تيج وإثنا وأسيوط، والصبح كنا بنشوف القاهرة والوجه البحري، وبنتابع بشكل دوري كل اللي بيحصل، وإحنا عندنا 3 نقاط مهمين جدا، والشتاء قادم بتداعياته من حيث البرد لذلك لابد من تطبيق إجراءات احترازية شديدة للغاية".
وأوضح تاج الدين، أن الفئات الأكبر سنناً هي التي سوف تعاني بشكل كبير من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا قائلا: "الناس اللي بيجلها أعراض قد تكون كورونا مش مجرد نزلة برد عادية، وأهم حاجة خلال الفترة الحالية هى الوقاية، لازم نتبع كل إجراءات الوقاية اللازمة، والفئات اللي بتحتاج تطعيم الأنفلونزا الموسمية لابد أن تحصل على التطعيم".
وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، قائلا: "هناك 10 أنواع من الأمصال التي وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وتحتاج إلى فترة زمنية مناسبة للتأكد من فاعليته وعدم وجود آثار جانبية تؤذي من يحصل عليها".

 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

6532877_1604042313

فرح الهادي تعلن عن خبر محزن وصادم

الأرصاد

الأرصاد: بداية من الغد مصر تتأثر بمنخفض البحر الأحمر

أخبار متعلقة

تاج الدين

​"تاج الدين": 4 فئات الأولى بتطعيم الإنفلونزا هذا الموسم

تاج الدين

"تاج الدين": مصر لا تزال في الموجة الأولى من فيروس كورونا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مفاجأة.. مستشار الرئيس: نستخدم الدواء المعالج لـ«ترامب» من كورونا في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

تاج الدين

​"تاج الدين": مصر ما زالت في الموجة الأولى لكورونا ولا بد من الحذر