مستشار الرئيس: إصابات كورونا زادت بنسبة من 15% لـ20% في مصر
تاج الدين
السبت، 31-10-202012:53 صالمصريون ـ متابعات
كشفت د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن حالات فيروس كورونا لم تنته بعد، ووزارة الصحة تعلن بشكل دوري وصحيح عن الإصابات، مشيرا الى أن هناك عدد من الحالات الأخرى البسيطة التي لم يبلغ عنها، وأصبح هناك إمكانية لتلقي العلاج بالمنزل، لافتا إلى أنه تم رصد حالات كثيرة في الأعمار الكبيرة مصابة بالفيروس وفقا للإحصائيات المعدة.
وأضاف، تاج الدين، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر أن الدولة من أول لحظة مازالت تتابع موقف كورونا بدقة شديدة للغاية، مشيرا إلى أن هذا المرض رغم أنه صحي لكنه يؤثر على كافة نواحي الحياة، ولهذا السبب الدولة تتعامل بحرص شديد للغاية وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، منوها أن الزيادة في الحالات ما بين 15 إلى 20% في إصابات كورونا".
وتابع: "مش عاوزين نحس إننا مزنوقين تاني، ومش عاوزين يكون في حالة من التوتر والقلق، كنا بنتابع من شوية أبو تيج وإثنا وأسيوط، والصبح كنا بنشوف القاهرة والوجه البحري، وبنتابع بشكل دوري كل اللي بيحصل، وإحنا عندنا 3 نقاط مهمين جدا، والشتاء قادم بتداعياته من حيث البرد لذلك لابد من تطبيق إجراءات احترازية شديدة للغاية".
وأوضح تاج الدين، أن الفئات الأكبر سنناً هي التي سوف تعاني بشكل كبير من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا قائلا: "الناس اللي بيجلها أعراض قد تكون كورونا مش مجرد نزلة برد عادية، وأهم حاجة خلال الفترة الحالية هى الوقاية، لازم نتبع كل إجراءات الوقاية اللازمة، والفئات اللي بتحتاج تطعيم الأنفلونزا الموسمية لابد أن تحصل على التطعيم".
وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، قائلا: "هناك 10 أنواع من الأمصال التي وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وتحتاج إلى فترة زمنية مناسبة للتأكد من فاعليته وعدم وجود آثار جانبية تؤذي من يحصل عليها".