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​مستشار الرئاسة: انحسار إصابات كورونا.. والموجه الأولى لم تنته

تاج الدين
د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
السبت، 12-09-2020 11:19 م المصريون ـ متابعات
قال د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك التزامًا بالخطة الوقائية لوزارة التربية والتعليم، خلال الموسم الدراسي الجديد، التي تساهم في استمرار العملية التعليمية مع الالتزام بالتباعد بين الطلاب وعدد أيام حضور المدرسة.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إصابات فيروس كورونا في مصر بدأت في الانحسار محذرًا من أن الموجة الأولى للوباء لم تنته بعد.
وكشف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الإغلاق لم يتم بالكامل ولم تتوقف عجلة الإنتاج بنسبة 100% فالبنية التحتية واجهت الوباء بكفاءة، موضحًا أنه تم إيقاف أنشطة من الممكن أن تصيب المصريين بالوباء خلال الأشهر الماضية مثل المدارس والجامعات، وغيرها من أجل حماية المصريين من الوباء، موضحا أن المرض معد.
واستطرد أن جميع المستشفيات جاهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا، موضحا أن المستشفيات عادت لممارسة عملها الطبيعي بجانب الجزء التجهيزي لأي جديد للوباء.
وتابع محمد عوض تاج الدين، أن جميع المستشفيات بها أجهزة تنفس صناعي وهناك احتياطي استراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الخاصة بغرف الرعاية الصحية، وهناك 77 مستشفى صدر وحميات وغيرها جاهزة.
وكشف عن أن البروتوكول العلاجي المصري لكورونا أثبت جدارته، موضحا أنه سيتم شرح التجربة المصرية لعلاج كورونا في مؤتمر يعقد في أكتوبر المقبل.
واستطرد أن عدد المرضى على أجهزة التنفس الصناعي قليل للغاية، وهناك أماكن كثيرة لا يوجد بها مرضى ومستشفيات بها نسبة إشغال بنحو 10%، موضحا أن الوضع مطمئن، مطالبًا المواطنين بضرورة الاستمرار في الوقاية والحذر خاصة أننا ما زلنا في مرحلة النشاط الخاصة بفيروس كورونا.

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