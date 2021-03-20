مستشار أردوغان يفجر مفاجأة عن غلق قنوات الإخوان وتسليمهم لمصر

السبت، 20-03-2021
09:41 ص
المصريون
بعد الأنباء القوية التي ترددت حول توجيهات تركيا
لقنوات
الإخوان بعدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر
والتحريض على القيادة السياسية، وهو ما
اعتبره البعض بداية فتح صفحة جديدة من العلاقات بين تركيا
ومصر
تستدعي تسليم تركيا
المطلوبين على أراضيها لمصر
.
وفي هذا الصدد نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب
طيب أردوغان
، صحة الأنباء عن دراسة تركيا
ملف تسليم المعارضين المصر
يين المقيمين في
أراضيها إلى مصر
رغم ما وصفه بـ”الصفحة الجديدة للحوار”.
وقال أقطاي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الجزيرة مباشر”،
إن “من المستحيل أن تسلم تركيا
أي شخص لا لمصر
ولا لأي دولة أخرى توجد فيها عقوبة الإعدام”،
وأشار إلى أن هذه المعايير يتبعها الاتحاد الأوروبي وبلاده تلتزم بها رغم أنها ليست
عضوا في التكتل.
وأضاف: “لكن هذا لا ينتظر من مصر
أيضا، هي لا تخفي وكل الناس
يعلمون أن هناك صفحة جديدة للحوار بين تركيا
ومصر
، أن هناك تقاربا في الكثير من المجالات
ولكن هذا لا يحتوي على ملف تسليم المعارضين من تركيا
إلى مصر
، وهذا شيء أكثر من المستحيل”.
كما نفى أقطاي أن تكون السلطات التركية قد طلبت إغلاق القنوات
المعارضة للسلطات المصر
ية، واصفا هذا الأمر بالمستحيل.