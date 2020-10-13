مستشارة ألمانيا تحذر العالم أجمع من عودة خطر كورونا

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كورونا
 
الثلاثاء، 13-10-2020 04:04 م أحمد سالم
أعلنت المستشارة الألماني، أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن وباء كورونا ينتشر في كافة أنحاء أوروبا، محذرة من أن الوضع أصبح خطيرا مع تصاعد إصابات الفيروس؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها. 

وقبل قليل، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا سجلت أعلى ارتفاع في إصابات كورونا خلال أسبوع عند 700 ألف حالة.

وأكد وزير الصحة الألماني، ينس بان، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تبدأ ألمانيا في منح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بحلول الربع الأول من العام المقبل. 

وقال الوزير الألماني وفق ما نقلته إذاعة "دويتش فيله" إنه يتوقع انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا أنه "في ظل الوضع الحالي الذي نمر به، يجب أن نبدأ في طرح لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام المقبل
 

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