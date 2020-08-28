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مستشارة ألمانيا: الحياة لن تعود لطبيعتها وكورونا سيتفاقم

ميركل
ميركل
 
الجمعة، 28-08-2020 05:34 م أحمد سالم
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا ستتفاقم على الأرجح في الشهور المقبلة.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى يجري ابتكار لقاح لمكافحتها.

وتابعت، أنه على الرغم من أن ألمانيا لن تسدد بالكامل الدين الذي نتج عن إجراءات التخفيف المتخذة لمواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة حتى 2058 فإن هذه التحفيزات كانت ضرورية لأنه لم يكن ممكنا السماح بتعثر الاقتصاد كلية في الوقت الراهن.

وقالت إن حكومتها تتعامل مع الجائحة بروح التلاحم الاجتماعي وحثت المواطنين على عدم التخلي عن الحذر في مواجهة الفيروس.

وتابعت: "إنه أمر خطير، أخطر ما يكون ويتعين عليكم التعامل معه بجدية".

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تعكف الآن على إبرام المزيد من العقود مع شركات الأدوية لتأمين لقاحات كوفيد-19.

وفي حين لم تجتز الكثير من اللقاحات الخاضعة للتطوير في أنحاء العالم تجارب المرحلة الثالثة، منحت المفوضية الأوروبية شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا دفعة مقدمة قيمتها 336 مليون يورو (400 مليون دولار) لتوفير ما لا يقل عن 300 مليون جرعة من لقاحها المحتمل لمرض كوفيد-19.

وقالت ميركل "يجري إبرام المزيد من العقود المماثلة".

ونجحت ألمانيا في إبقاء معدل الوفاة بمرض كوفيد-19 منخفض نسبيا مقارنة مع بعض الدول الأوروبية الكبيرة الأخرى.

لكن مثلما حدث في معظم أنحاء العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة اليومية منذ مطلع يوليو تموز.

واستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس في الأسابيع القليلة الماضية.
 

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