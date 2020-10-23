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مسئول عن زواج طفلة عمرها 10 سنوات: "لقيناها بلتعب"

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة
 
الجمعة، 23-10-2020 10:30 ص إيمان هاني

عقب صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، علي زواج طفلة عمرها 10 سنوات، قائلا :" ما زلنا في هذا المسلسل البغيض في انتهاك حقوق الأطفال، بسبب وجودها كموروث ثقافي خاطئ، مشيرًا إلى أن هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة.
وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا :" سن الولد في هذه الواقعة 12 عامًا، أما البنت 10 سنوات، وتم اكتشاف هذه الحالة من خلال صورة قامت بنشرها السيدة التي قامت بتزين البنت برسومات الحنة.
وتابع:"سيتم تقدم الدعم النفسي للطفلة، وتم التواصل مع أقارب الأطفال لتوقيع تم بالإضرار الصحية، مشيرًا إلى أن الطفلة تربى من قبل جدتها، نظرًا لعدم وجود الأم والأب نظرًا لظروف خاصة، وتم توقيع الجدة على ضرورة الحفاظ على البنت، معقبًا: "لما روحنا للجدة لقينا البنت بتلعب على السلم".


 

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