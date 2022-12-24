مسؤول يكشف عن «فخ» يقع فيه المصريين المعتمرين في السعودية

السبت، 24-12-2022
10:37 ص
كشف مصدر بوزارة السياحة، عن مدة الإقامة في السعودية
المتاحة
في تأشيرات العمرة للمصر
يين خلال موسم العمرة الجاري.
وأضاف المصدر محذرا من "فخ
" يقع فيه عدد من المصر
يين،
أنه خلال الفترة المقبلة تتناقص فترة الإقامة داخل السعودية
حتى تصل إلى 30 يومًا للإقامة
فقط، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك حتى لا يبقى أي معتمر داخل المملكة مع دخول
شهر الحج.
وأشار المصدر، إلى أنه منذ أمس خرجت تأشيرات العمرة على
89 يوما للإقامة فقط داخل المملكة العربية السعودية
، موضحا، أن عدد التأشيرات المتوقعة
لكل شركة سياحية خلال موسم العمرة 50 تأشيرة سياحية، وفي الوقت الحالي هناك حالة جدل
بين شركات السياحة بشأن حصص التأشيرات.