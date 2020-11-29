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مسؤول سعودي بارز يفاجئ الجميع باستقالته ويعلن السبب

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السعودية
 
الأحد، 29-11-2020 09:12 ص المصريون

فاجأ مسؤول سعودي بارز، الجميع بتقديم استقالةه من منصبه، حيث تنت الموافقة على الاستقالة.
وفي التفاصيل، حسب وسائل إعلام سعودية، فقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” قبول مجلس إدارتها، استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، ناصر بن سليمان الناصر، وذلك لظروفه الخاصة.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إن سريان الاستقالة سيبدأ اعتباراً من تاريخ 28 مارس 2021.
وأوضحت أن مجلس الإدارة قرر تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بالبدء في البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة ورفع قائمة المرشحين للمجلس، مع الأخذ في الاعتبار برنامج التعاقب الوظيفي في الشركة، ليتخذ المجلس القرار الملائم حياله، والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.
 

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