الجمعة 09 يوليه 2021
توقيت مصر 16:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد حذف صورها معه.. صلاح يفاجئ الجميع بتصرف غريب تجاه زوجته (صور)

صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك

صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس

فجر السعيد تنقلب على محمد رمضان: إن لم تعتذر للكويت فسيكون هذا عقابك(فيديو)

فتح قبر الرئيس أنور السادات لأول مرة من وفاته لهذا السبب

مسؤول إماراتي كبير:«السعودية وجهت لنا ضربات تحت الحزام.. أهلًا بالمنافسة»

رسالة غير مباشرة من الجيش لإثيوبيا في يد سامح شكري في مجلس الأمن

مرض لاعين.. وفاة جيهان السادات والرئيس يصدر قرارًا عاجلًا بشأنها

جمعة : إذا لم تستطع الحج هذا العام أخرج غارمة إلى بيتها

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

ADS
 

مسؤول إماراتي كبير:«السعودية وجهت لنا ضربات تحت الحزام.. أهلًا بالمنافسة»

download
.
Native
الجمعة، 09-07-2021 01:23 م

اعتبر مستشار مقرب من السلطات الإماراتية أن السعودية وجهت "ضربات تحت الحزام" إلى جارتها الخليجية في ظل الخلاف النفطي بين الحليفين الذي يشير إلى أنهما يخوضان تنافسا اقتصاديا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مستشار مقرّب من دوائر الحكم الإماراتية طلب عدم الكشف عن هويته، في تقرير نشرته اليوم الخميس: "كانت هناك بعض الضربات تحت الحزام من جارتنا، لكن الأمور ستبقى تحت السيطرة إن شاء الله".
وأضاف المستشار، الذي تحدث تعليقا على تباين مواقف الدولتين حول مستقبل إنتاج النفط: "نحن نرحب بالمنافسة".
وتابع المصدر ذاته، الذي تحدث حسب "فرانس برس" في إشارة إلى خلافات أخرى بين الدولتين خاصة تطبيع الإمارات مع إسرائيل وموقف المملكة المصر على المصالحة مع قطر: "هناك تحالفات جديدة تنشأ في المنطقة، وهناك معسكران".
في وقت سابق من هذا الشهر، وصفت وزارة الطاقة الإماراتية الخيار الذي طرحته اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك +" بتمديد اتفاقية ضبط الإمدادات الحالية، بأنه "اتفاق غير عادل" للإمارات.
وتسبب ذلك في تأجيل الاتفاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة عملية موازنة الأسعار في سوق الخام خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.
ويشكل الموقف الإماراتي تحديا نادرا للسعودية في سوق النفط من حليف وثيق. والمملكة أكبر مصدر للخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي.
ورد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان على موقف الإمارات بالقول: "التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة"، دون أن يذكر اسم الإمارات، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية".

وتابع: "أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+. السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية. وإذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا".
 

إقرأ ايضا

6127461-1637494200

صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك

Capture

صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس

90779648-dfaf-4cd7-baab-512cf8bb8037

فجر السعيد تنقلب على محمد رمضان: إن لم تعتذر للكويت فسيكون هذا عقابك(فيديو)

أخبار متعلقة

image

أول تعليق من ضاحي خلفان على «الخلاف السعودي الإماراتي»

60e3206f4236044bcc0456fc

تفاصيل الخلاف المُحتدم بين السعودية والإمارات بعد فشل الوساطة

640

قرار مفاجئ.. الإمارات تقرر تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية

446_660

مصر تضع شروطًا جديدة للسماح بدخول السعوديين أراضيها

aae4cf69-96b7-4a80-9734-c3886420ed12

شاهد/ ضبط أربعة في وضع غير طبيعي داخل سيارة.. بيان من الداخلية السعودية

Capture

دولة خليجية تعلن تفشي 3 سلالات متحورة من كورونا بها